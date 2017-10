Dans la lucarne : Connexions arbitrales

En football, la force technique et/ou mentale d’une équipe ne peut assurer automatiquement la réussite dans les compétitions majeures. On vient de le vérifier à nos dépens. Il y eut d’abord, le MC Alger, qualifié en quarts de finale de la coupe de la CAF. Tout le monde avait affirmé que cette compétition lui allait comme un gant. Finalement, ce n’était qu’une impression. Au fond, beaucoup de facteurs sont à prendre en compte pour assurer le succès final. Aux yeux des joueurs, le plus important, c’est de gagner. Pour être sûr de gagner, il faut faire en sorte que l’arbitre soit très proche de soi et ce, quelles que soient les circonstances. C’est ce qui est arrivé aux Mouloudéens lorsqu’ils se sont mesurés aux Tunisiens du Club Africain. Nos voisins tunisiens étaient presque certains de continuer l’aventure. Et cela s’est vérifié sur le terrain et ce malgré le fait que le MCA avait fait montre d’un visage séduisant, même si l’efficacité faisait encore défaut. L’élimination a été très mal vécue par les fans du club, mais aussi tous les Algériens. Ils ont ainsi découvert les dessous des compétitions et à fortiori lorsqu’il s’agit de confrontation entre clubs algérien, tunisien ou marocain. La plupart du temps, le dernier mot revient à nos adversaires. Même si vous avez une équipe meilleure sur tous les plans, vous ne pouvez pas passer. Certains n’ont pas manqué de dire qu’il s’agit de «pleurnicheries» de gamins sans plus, même si les Tunisiens ont réellement approché l’arbitre Nkurinziza du Burundi qui les a avantagés à chaque fois qu’il les a arbitrés. Nos compatriotes de l’USMA n’ont pas tenu compte de cette réalité du football africain où les « coulisses » continuent à faire officie de loi n’en déplaise aux sceptiques. Les Usmistes, notre unique représentant en Ligue des champions d’Afrique, pensaient, peut-être, que l’affaire de l’arbitre était un peu «gonflée» par les fans du MCA et qu’ils allaient «passer les doigts dans le nez». C’est vrai qu’ils ont fourni un beau match, mais ils ont été battus en fin du compte à cause d’un arbitrage «catastrophique ». Ce ne sont pas des mots en l’air, l’USMA a été victime d’un mauvais arbitrage que le Sénégalais aura, à jamais, sur la conscience. Il a fermé les yeux sur deux penaltys flagrants. Ce qui aurait donné une autre tournure à la rencontre. En dépit de cela, les Usmistes, en seconde mi-temps, ont été dominateurs. Mais ils ont appris à leurs dépens que «dominer» n’est pas «gagner». L’arbitre, qu’on le veuille ou non, est celui qui décide, comme il l’entend presque, du sort de la rencontre. C’est ce qui s’est passé au cours de cette manche retour de la Ligue des champions d’Afrique. Les Usmistes sont tombés, non pas à cause d’une très mauvaise prestation, mais d’un arbitrage foncièrement partial. L’arbitre a dès le départ choisi son camp. Cela nous pousse à réfléchir sur ce qui va advenir de nos clubs appelés à participer aux compétitions africaines dès le début de la saison prochaine. Il faut dire que ces mêmes soucis d’arbitrage vont ressurgir. Cela s’explique d’une certaine façon par l’absence de représentants algériens dans les instances africaines. Après le départ de Raouraoua, on n’a pas encore réussi à trouver le bon remplaçant. Tant qu’on peine à intégrer quelqu’un dans les instances de la CAF, on risque d’en pâtir et ce ne sont pas des mots en l’air.

Hamid Gharbi