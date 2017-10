Commission fédérale d’arbitrage : Mohamed Ghouti nouveau président

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé dimanche sur son compte Facebook officiel la nomination de Mohamed Ghouti comme nouveau président de la Commission fédérale d'arbitrage (CFA). Ghouti, membre du Bureau fédéral de la FAF, succède ainsi à Messaoud Koussa démis de ses fonctions en juillet dernier par le président de la FAF Kheireddine Zetchi, qui avait justifié sa décision par le «non respect de l'obligation de réserve» qualifiant le comportement de l'ancien arbitre international de «faute grave». «C'est inadmissible de le voir déraper de cette manière dans les médias d'autant qu'il est tenu par l'obligation de réserve. Selon les règlements en vigueur, il s'agit d'une faute grave, et la décision de mettre fin a ses fonctions est irrévocable. Nous avons même le droit de le révoquer du Bureau fédéral», avait dit Zetchi. D'autre part, la FAF a procédé à l'installation de la Commission de recours présidée par Me Belkherroubi. Cette instance composée également de Rachid Oukali et de Mohamed Guernouz sera renforcée «prochainement» par deux autres membres, précise la même source. Ces décisions ont été prises par les membres du Bureau fédéral de la FAF réuni au Centre technique de Sidi Moussa (Alger).