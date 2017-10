USB : Omar Belatoui quitte son poste d’entraîneur

C’est officiel, Omar Belatoui n’est plus l’entraîneur de l’US Biskra. Le technicien, arrivé sur le banc du club de la ville des Zibans cette saison, a rendu le tablier à l’issue du nul (2-2) concédé à domicile face au MC Oran, ce samedi. «C’est lui qui a demandé à partir. Nous avons convenu d’une séparation à l’amiable », a déclaré le président Ibrahim Saou.

Fidèle aux coutumes, l’USB change ainsi très vite d’entraîneur. Ibrahim Saou a expliqué que les mauvais résultats de l’équipe ont imposé ce changement, comme ce fut le cas la saison dernière avec Mounir Zaghdoud, pourtant d’un parcours inespéré mais tout de même débarqué après deux faux-pas. Le président de l’US Biskra a expliqué que le club est à la recherche d’un nouvel entraîneur. «Nous n’avons encore rien décidé.

Nous sommes en contact avec plusieurs techniciens. Nous allons prendre le temps qu’il faudra pour nommer un entraîneur», a déclaré Saou en substance. En principe, le nom du nouvel entraîneur sera connu sous peu, sans aucun doute au courant de cette semaine, car on imagine mal l’USB entrevoir la prochaine journée sans entraîneur en chef sur le banc. Actuellement lanterne rouge, l’Union Sportive de Biskra connait un début de saison très compliqué. Avec une seule victoire, deux matches nuls et quatre défaites, l’USB végète en bas du classement avec l’USM Blida. Sauf un sursaut d’orgueil qui permette aux gras de Biskra de remonter la pente, la saison risque fortement de se compliquer.

Les signaux sont déjà au rouge !

Amar Benrabah