Ligue 1 (5e journée), USM Alger - USM El-Harrach : sous le signe du rachat

Éliminée, samedi dernier, en demi-finale de la Ligue des champions, l’USM Alger reçoit, aujourd’hui à 17h au stade de Bologhine, l’USM El-Harrach. Une rencontre comptant pour la mise à jour de la 5e manche du calendrier du championnat de Ligue 1.

Un derby placé sous le signe du rachat pour les deux formations de la capitale. Les camarades de Chafai, qui comptent quatre rencontres en moins, dont deux derbies difficiles, retrouvent ainsi la compétition locale, un mois après leur dernier match en championnat. Avec seulement quatre points au compteur, les Usmistes qui flirtent avec la zone de relégation doivent impérativement se ressaisir. Les protégés du coach Belge, Paul Putt, qui ne fait plus l’unanimité au sein de la formation de Soustara, doivent oublier la LDC et se concentrer sur le championnat national, si l’USMA, après un grand investissement au niveau du recrutement, veut maintenir ses chances de jouer le titre intactes. Face à une coriace équipe de l’USMH, qui semble reprendre du poil de la bête avec l’arrivée à la barre technique de l’entraîneur tunisien, Daou, il est intéressant de voir la réaction des joueurs de l’USM Alger après l’élimination en coupe d’Afrique. D’autant plus que cet objectif raté, qui reflète l’ambiance pour le moins tendue au sein du club, a déjà entrainé le limogeage de Yaiche du staff technique. Par ailleurs, les Harrachis doivent confirmer leur bonne santé du moment et leur premier succès de la saison face à Blida. Ces derniers, qui ont eu plus de temps pour préparer ce derby, ont un bon coup à jouer face à un adversaire pas tout à fait en possession de ses moyens. À noter que cette partie, qui s’annonce à la fois passionnante et électrique entre deux formations qui se connaissent parfaitement sera dirigée par l’arbitre Boukhalfa et ses deux adjoints, Zerhouni et Benali.

Rédha M.