Du 31 octobre au 5 novembre à Tlemcen : 10e festival de la musique Hawzi

Le dixième festival national de musique hawzi sera organisé à Tlemcen du 31 octobre au 5 novembre prochain, avec la participation de 14 associations musicales, a-t-on appris dimanche des organisateurs. Cette manifestation musicale, qui sera abritée par le palais de culture Abdelkrim-Dali, verra la présence d’associations activant dans le pays, à l’instar de l’association Ahbab Cheikh Larbi Bensari de Tlemcen, l’association Ahbab Cheikh Mustapha Belkhodja d’Oran, l’association Ahbab Cheikh Redouane Bensari de Sidi Bel-Abbès et d’autres associations de Mascara et Alger et le groupe andalou de Paris (France), qui prendra part à ce festival en tant qu’invité d’honneur, a indiqué le commissaire du festival, Amine Boudefla. Cette 10e édition verra la tenue de soirées musicales en hawzi, d'une conférence sur ce genre musical andalou, un «master Class» en hawzi qui est un concours en composition musicale sur instruments utilisés dont le violon, le luth et Derbouka, en plus de cours sur les nouvelles techniques dans ce genre musical au profit de jeunes activant dans des associations, qui seront donnés par de grands musiciens du Hawzi. En outre, une exposition sera consacrée à la Nouba andalouse, mettant en exergue l’histoire des trois écoles de musique andalouse nationales de Tlemcen, Alger et Constantine, de même qu'une autre d’instruments de musique anciens, de costumes traditionnels d'orchestres andalous et de nouveaux modèles. Une autre exposition de photos, de films documentaires et de publications est également au menu de ce festival, ainsi que des portes ouvertes sur les associations andalouses. La soirée de clôture de cette édition sera marquée par un gala, qui sera animé par l’orchestre régional de musique andalouse relevant de la maison de l’opéra d’Alger, accompagné de six artistes qui se sont illustrés lors des éditions précédentes de ce

festival. (APS)