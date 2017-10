Hommage au défunt Moudjahid Mohamed Lemkami : Retour sur le parcours d’un officier du MALG

Ancien officier du MALG (ministère de l'Armement et des liaisons générales), Mohamed Lemkami (dit Si Abbès) a côtoyé de grands noms de la Révolution algérienne et a occupé plusieurs postes de haute responsabilité au lendemain de l’indépendance.

Il nous a récemment quittés (le 27 septembre) des suites d’une longue maladie. Un hommage lui a été rendu samedi, à la librairie Chaib Dzair de l’ANEP, pour retracer son long parcours de combattant en présence des membres de sa

famille et de ses frères d’armes.

Ayant déjà publié ses mémoires chez ANEP édition, Mohamed Balhi, éditeur chez ANEP, se souvient de la particularité de la plume du défunt. «Contrairement aux autres moudjahidine ayant écrit leurs mémoires de façon sèche, froide et directe, Lemkami a écrit son parcours de combattant avec une dimension humaine hors pair. Il ne parle pratiquement pas de lui, mais plutôt de la nébuleuse planète du MALG, ses hommes, ses femmes et sa structure», a-t-il noté. Mohamed Balhi a mis en avant également la fierté du montagnard chez Lemkami et ses valeurs d’austérité, de rigueur et d’humilité. «Contrairement à d’autres qui refoulent leurs origines une fois arrivés en ville, Lemkami est resté fier de son éducation de montagnard, et cela a eu des traits positifs sur sa carrière, il était un esprit fort, le village de Béni Senous a beaucoup forgé son esprit», a-t-il ajouté. En présence des membres de sa famille, son fils Abbas a parlé des grandes qualités humaines de son papa qui est resté proche de sa famille en dépit des grandes responsabilités qu’il a assumées. «Il nous a inculqués l’amour de la patrie, c’était un grand nationaliste, il appartenait à tous les algériens, pas seulement à ses fils. Un homme droit, de principe, il a même été victime de sa franchise», a-t-il souligné. ses frères d’armes Mohamed Kheldi et Abderrahmane Berouane dit «Saphar» étaient également présents. ce dernier a salué le courage du défunt à être l’un des premiers à écrire ses mémoires et d’aborder les dessous du culte du MALG. «très peu ont écrit sur le MALG et ils l’ont fait tardivement. Lemkami a été l’un des premiers à franchir le pas et il nous a délivré d’un lourd fardeau, il nous a permis d’écrire et de se défaire de ce lourd secret», a-t-il noté. Après 57 ans de vie conjugale, Mme Zhor Lemkami a rappelé qu’en dehors de son rôle dans le MALG, Mohamed Lemkami a formé, en exerçant la fonction d’instituteur, de grands cadres qui ont occupé de grands postes de responsabilité après l’indépendance. ses mémoires sont éditées chez ANEP édition sous l’intitulé «Les hommes de l'ombre» (Mémoires d'un officier du MALG). ce livre de 531 pages présente le parcours d'un militant nationaliste, d'un combattant et d'un officier de renseignements qui allait occuper, après 1962, différentes fonctions dont celles de cadre supérieur de l'Etat, du secteur économique puis de parlementaire et enfin de diplomate comme ambassadeur en Albanie. Au début de ses mémoires, Mohamed Lemkami, né le 1er décembre 1932 à Khemis, une localité de la région des Beni Snous, non loin de Tlemcen, raconte son enfance dans le contexte d'une

Algérie sous la colonisation française. Une scolarisation dans des conditions difficiles et où il faut se battre «coude à coude» avec les petits Français blancs pour prouver que les petits «indigènes» étaient parfois les meilleurs. Un itinéraire qui lui permit de croiser d'autres petits Algériens qui deviendront d'illustres personnages plus tard, comme l'écrivain Mohamed Dib. Premières classes au sein du mouvement nationaliste grâce aux scouts musulmans qui ont familiarisé l'auteur avec les idées du Parti de peuple algérien (PPA-MTLD), nommé instituteur dans son village natal. le déclenchement de la guerre de libération le surprend comme beaucoup de militants nationalistes tétanisés par la crise au sein de ce vieux parti nationaliste divisé entre Messalistes et Centralistes. Mohamed Lemkami se retrouve, de par sa fonction d'instituteur et d'observateur, privilégié au service du FLN auquel il fournit au début des renseignements importants pour monter des opérations de guérilla. Intégré un peu plus tard au sein d'unités combattantes, opérant de part et d'autre de la frontière algéro-marocaine, le parcours de l'auteur croise celui des dirigeants militaires comme Abdelhamid Boussouf, futur patron du MALG, ou encore celui de Houari Boumediène, futur chef d'état-major de l'armée des frontières, de Si Lotfi, futur colonel de la Ve Wilaya. Tout au long de ses mémoires, Mohamed Lemkami effectue des allers-retours dans le temps pour rappeler le destin de ces innombrables moudjahidine qu'il a croisés à un moment ou à un autre de son parcours de combattant, que ce soit en Algérie ou au Maroc, où il intégra les services de renseignements du MALG.

Kader Bentounès