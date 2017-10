L’ANP en Opérations à Jijel et Batna : Deux terroristes éliminés et deux autres capturés

"Le bilan des opérations, toujours en cours, menées par des détachements de l'Armée nationale populaire s'élève à deux terroristes éliminés à Jijel et deux autres capturés à Batna et Jijel, ainsi que trois pistolets mitrailleurs, un pistolet automatique et une quantité de munitions récupérés", indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Le MDN a fait ainsi état de la capture hier matin à Arris dans la wilaya de Batna du dangereux terroriste dénommé Kh. Chafaï, dit Abou El Khatab, en possession d'un pistolet automatique de type Kalachnikov, trois chargeurs de munitions garnis et une grenade", ajoutant que l’individu, "qui avait rallié les groupes terroristes en 1998, était un chef criminel d'un groupe terroriste". Le ministère a annoncé, également, qu'un détachement de l'ANP a abattu, toujours hier matin, 2 dangereux terroristes et saisi 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et 4 chargeurs de munitions garnis lors d’une embuscade près de la commune de Selma Ben Ziada, daïra d’El-Aouana, wilaya de Jijel.

Un autre terroriste a été capturé hier après-midi en possession d'un pistolet automatique à El Aouana lors d'une opération qui a permis également la découverte d'un camp de terroristes où se trouvaient quatre femmes et un nourrisson. Le MDN a souligné que ces opérations de qualité, toujours en cours, "renforcent la dynamique de résultats positifs réalisés par les forces de l’ANP. (APS)