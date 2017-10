M. Gaïd Salah aujourd’hui à la 4e Région militaire : Orientations aux cadres

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état major de l’Armée nationale populaire (ANP) effectuera, à partir d’aujourd’hui, une visite de travail et d’inspection à la 4e Région militaire à Ouargla, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. La visite, qui coïncide avec le début de l’année d’instruction 2017/2018 à travers l’ensemble des Régions militaires, "sera une opportunité durant laquelle le général de corps d’Armée aura à inspecter quelques unités, et tenir des réunions d’orientation avec les cadres et les personnels de la région", précise la même source. (APS)