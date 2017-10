Algérie-Namibie : Des relations riches et historiques

La vice-Premier ministre et ministre des Relations internationales et de la Coopération de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, a indiqué hier à Alger que les relations qu'entretient son pays avec l'Algérie sont «riches et historiques».

«Les relations qu'entretient mon pays avec l'Algérie sont riches et historiques. Au lendemain de son indépendance, mon pays a décidé d'intensifier sa coopération avec l'Algérie dans divers domaines et secteurs, d'où la mise en place de différents mécanismes de coopération», a déclaré Mme Nandi-Ndaitwah à son arrivée à l'aéroport Houari-Boumediene, où elle a été accueillie par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Mme Nandi-Ndaitwah, qui effectue une visite de travail en Algérie, s'est dite «persuadée» que la première session de la commission mixte de coopération algéro-namibienne, prévue à Alger les 23 et 24 octobre en cours, sera «couronnée de succès». Pour rappel, le ministère des Affaires étrangères avait indiqué, dans un communiqué, que «l’évaluation exhaustive de la coopération bilatérale et l’examen des voies et moyens susceptibles de conférer à cette coopération le caractère d’exemplarité et de qualité et de la mettre au diapason de l’excellence des relations politiques entre l’Algérie et la Namibie seront au centre des échanges entre les délégations des deux pays».

Les deux parties feront également «le point sur les négociations en cours de plusieurs projets d’accords bilatéraux appelés à enrichir le cadre juridique régissant la coopération bilatérale dans son ensemble». (APS)