Journée nationale de la presse , Mahmoud Boussoussa Le temps de l’engagement

Humble et laborieux, Mahmoud Boussoussa, est de ceux qui eurent l’insigne honneur d’exercer un métier au sein de notre quotidien, pour lequel, il se dévouait avec une sincérité profonde. Pour ce journaliste, l’écriture à El Moudjahid, constitue quasiment un passage obligé. Tant le sentiment d’avoir à contribuer et à défendre une certaine vision de l’Algérie, au terme d’une longue nuit coloniale, ne pouvait que s’adosser à une foi de marbre et à une intense certitude. Dans cette mission à laquelle se sont attelés nombre de jeunes journalistes formés et immédiatement mobilisés pour les besoins de la cause, Mahmoud y mettait du sien, mobilisa sa juvénile énergie, pour se hisser au diapason des multiples exigences et devoirs nécessaires à un vaste mais exaltant travail de sensibilisation, d’information, d’explication et de diffusion des thèses et des nobles idéaux d’un pays fermement décidé à accomplir les tâches d’édification. Il est utile de rappeler que le journalisme, ne pouvait se permettre le luxe de demeurer à l’écart des ambitions affichées à l’entame d’une Indépendance chèrement acquise. C’est d’autant plus vrai que le labeur méritait d’être mené quand on connaît, déjà en ce temps là, les tentatives heureusement infructueuses, de cercles qui s’acharnaient à en dénaturer le sens, à tenter de le pervertir insidieusement.

Notre confrère et ami, aujourd’hui en retraite, a eu l’occasion inespérée voire le privilège de fourbir ses armes et de s’aguerrir sur le front médiatique, en dépit de la faiblesse des moyens. Il fallait vivre cette atmosphère motivante pour saisir toute la mesure d’un engagement «pluriel» qui imprimait au pays, un élan fait d’espoir et d’enthousiasme. Dans un tel climat, Mahmoud ne pouvait que mettre toute ses potentialités au service d’un journal, qu’il a rejoint, à la fleur de l’âge, en 1969. D’ailleurs, son sérieux et son abnégation précoce, au terme d’un cycle de formation, en firent un candidat tout désigné à exercer le métier, durant des décennies sans jamais lésiner sur des principes qui ont nourri abondamment, le long itinéraire de notre quotidien. Qu’on ne s’y méprenne pas. Il ne s’agit pas de faire revivre, à l’occasion de la célébration de la journée nationale de la Presse, une «heureuse nostalgie» mais de rendre compte, dans le sillage d’un élan d’estime à un confrère méritant, de la grande aventure d’une publication qui peut se targuer avec fierté d’être la doyenne de la presse nationale. Car une expérience aussi enrichissante en compagnie d’autres collègues, travailleurs, journalistes réputés ou hommes de l’ombre, tous animés de bonne foi, est une gageure. Mahmoud Boussoussa sera chargé de moult fonctions, correctement assumées. Il trouva même un terrain de prédilection au sein des rubriques «nationale et internationale», les missions à l’étranger (Italie, Bulgarie,Vietnam, Irak…) qui furent autant d’exutoires pour s’affirmer avec une indéniable disponibilité. Un espace dans lequel il exerça avec constance dans l’effort. Ce n’est donc pas un hasard, si l’ensemble des travailleurs d’El Moudjahid lui reconnurent un respect qui ne s’est jamais démenti. Dans un livre de souvenirs qu’il a rédigé dans un style simple et vivant, on retrouve le personnage qui garde intact tout son enthousiasme, qui narre avec un sens aigu de la précision, un pan de l’histoire d’un quotidien pas comme les autres. On décèle, évidemment, un sentiment fort, celui d’un membre à part entière, qui se lance dans une ample évocation de faits et d’événements dont il se soucie d’en léguer la trace. Sans emphase ni excès. C’est avec tristesse qu’il évoqua la décennie noire. Une période tragique au cours de laquelle nous avons perdu de nombreux confrères et consœurs lâchement assassinés par la barbarie terroriste. Des pages sont consacrées aux «forçats du plomb». Mahmoud nous fait revivre le foisonnant parcours d’El Moudjahid. Et pour cause. «C’est un symbole de la Révolution de 1954. « Ce qui importe, c’est que j’ai pu rédiger des choses qui me tenaient à cœur.» Aujourd’hui, les temps ont changé. La presse a fait d’énormes progrès. Une nouvelle génération de journalistes a pris la relève, au sein d’El Moudjahid, ambitieuse, formée dans les instituts d’études supérieures. Ce potentiel juvénile a de qui tenir, sur lequel, il convient d’y placer toute sa confiance. Ces jeunes ont l’avantage de s’intégrer dans un système médiatique pluraliste, appelé à s’inscrire irrémédiablement dans un progrès constant. Un acquis engrangé, à coup de sacrifices, grâce à la contribution de ceux qui ont toujours cru fermement au métier d’informer. Avec ses exigences, droits et devoirs. C’est là, une croyance qui n’est pas étrangère à notre ami Mahmoud.

M. B.