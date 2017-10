Journée nationale de la presse, Hadj Miloud Chorfi : UN Pionnier

C’est dans une atmosphère très conviviale et pleine d’émotion que tous les journalistes et correspondants de presse de Béchar ont tenu, à l’occasion de la journée nationale de la Presse, qui coïncide avec le 22 octobre de chaque année, à rendre un vibrant hommage à l’un des pionniers de la presse. Placé sous le haut patronage du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et dans une lettre adressée à cette occasion, à laquelle ont pris également part, le premier responsable de la wilaya et la famille du défunt, il aura été rappelé les différentes étapes de la carrière du regretté hadj Miloud Chorfi ainsi que les différents postes de responsabilité, dont il aura su s’en acquitter avec honnêteté, dignité, en tant que militant engagé pour une bonne cause : celle de son pays. A son tour, la députée Bensahnoune Fouzia, vice-présidente de l’APN et représentante du parti RND aura incité les représentants de la presse locale à persévérer dans leur mission, tout en respectant les règles de déontologie qui régissent cette fonction. Autour d’un dîner offert en l’honneur des membres de la famille du défunt, gratifiés pour l’occasion, il aura également été question, pour les présents, d’échanger plusieurs points de vue quant aux sujets d’actualités locaux et d’émettre certaines doléances propres à cette corporation, dont, notamment la création d’une maison de la presse, une insistante demande réitérée depuis fort longtemps.

Ramdane Bezza