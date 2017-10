Journée nationale de la presse, Béjaïa : L’Hommage de Melbou à Mohamed Abderrahmani

La commémoration de la Journée nationale de la presse a été marquée, à travers la wilaya de Béjaïa, par des cérémonies en l’honneur de la presse locale et en hommage aux journalistes assassinés durant la décennie noire.

Au chef-lieu de la wilaya, de Bejaia, le wali accompagné des autorités locales, des journalistes et correspondants locaux a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle de Saïd Mekbel, avant de se rendre au siège de la radio locale Radio Soummam. La cérémonie s’est clôturée par une réception en l’honneur des représentants de la presse locale. Dans la commune de Melbou, les élus locaux ont marqué cette journée par un rassemblement devant la placette du moudjahid Mohamed Abderrahmani, ancien directeur du journal El Moudjahid, assassiné le 27 mars 1995 à Alger.

La placette Liberté d’expression, de la ville de Melbou réalisée à l’initiative du quotidien El Moudjahid en hommage à l’un de ses cadres dirigeants, qui a débuté sa carrière de journaliste en 1964 avant de rejoindre El Moudjahid en janvier 1976 comme rédacteur en chef, puis désigné en juillet 1986 comme directeur de rédaction et en mai 1992, il est nommé directeur général de ce même journal. Une initiative qui a vu le jour avec la collaboration positive des élus de la commune à leur tête le Président de l’APC. Située à l’entrée de la ville en face du cimetière des chouhada, et inaugurée auparavant, est totalement achevée après la réalisation, il y a deux mois, de la grande plaque murale en marbre où est gravée la liste d’une centaine de journalistes de la presse nationale assassinés durant la décennie noire. Un véritable chef d’œuvre qui honore la mémoire de ces martyrs de la plume. Cette louable initiative d’El Moudjahid, qui a été fortement soutenue par l’ex-wali, a suscité une grande satisfaction auprès de la population de la commune de voir un tel projet réalisé dans leur localité. Au cours de cette journée, une cérémonie de recueillement s’est déroulée sur la placette, portant une statue à l’effigie du martyr de la plume Mohamed Abderrahmani, ou une gerbe de fleurs a été déposée devant la stèle par les élus locaux et des membres de sa famille. Par ailleurs et comme à l’accoutumée, le chef de Sûreté de la wilaya de Bejaia a organisé au siège du commissariat central une cérémonie en l’honneur de la presse locale en reconnaissance de l’excellente relation professionnelle entre «la police et la presse» à travers le travail dynamique et exemplaire au quotidien de sa cellule de communication. La cérémonie s’est déroulée en présence des officiers des différents services de la police de Sûreté de wilaya.

Mustapha Laouer

----------------/////////////////////

3 anciens journalistes de notre quotidien honorés

Parmi les journalistes honorés par le ministre de la Communication, figurent trois de nos anciennes plumes qui ont largement contribué à la construction de la presse nationale. Il s’agit de :



Mahieddine ALLOUACHE

Officier de l’Armée de Libération Nationale, il se passionne pour la presse dès l’indépendance et fait partie de l’équipe des quotidiens Le Peuple puis El Moudjahid de 1967 à 1985 avec le grade de Rédacteur en Chef. Au mois d’octobre 1973, à partir de Damas, il couvre la guerre arabo-israélienne. Il revient à El Moudjahid en 1990 avant de s’investir dans la presse indépendante.

Mohamed ARABDIOU

Militant nationaliste, fidai durant la guerre de Libération, ses dons pour l’écrit datent des années 50 puisqu’il rédige son premier roman La pièce d’argent en 1959, roman qui est publié en 1962 et qui sera suivi d’un deuxième La médaille et son revers (1988). Depuis 1967, il mène une riche carrière au quotidien El Moudjahid comme grand-reporter jusqu’à son départ à la retraite. Son frère Djilali, photographe de presse, qui a été également à l’école d’El Moudjahid, a été assassiné par les terroristes le 12 mars 1996.



ALI HABIB (Huguet Jacques Daniel)

Jeune Français, appelé du contingent dans notre pays, durant la guerre de Libération, ayant des convictions anticoloniales, il déserte l’armée française. Arrêté en Italie, après 8 mois de prison pour insoumission, il rejoint le Maroc et se met au service du Front de Libération Nationale. A l’indépendance, en novembre 1962, il est recruté par l’APS comme journaliste, passe à la radio Chaîne III en 1967 avant de rejoindre le quotidien El Moudjahid où il mène une riche carrière à la rubrique Internationale jusqu’à son départ à la retraite.

----------------/////////////////////

Tizi-Ouzou

Recueillement

La célébration, hier, de la Journée nationale de la presse a été marquée par l’organisation de plusieurs activités commémoratives. Ainsi, pour marquer cette journée, décrétée par le Président de la République, les autorités de la wilaya de Tizi-Ouzou ont organisé une cérémonie conviviale en l’honneur des journalistes et correspondants exerçant dans différents organes de la presse nationale. Avant cette cérémonie, des journalistes, en compagnie du wali et du PAPW de Tizi-Ouzou, respectivement Mohamed Bouderbali et Mohamed Msela, du maire de la commune du chef-lieu de wilaya, Ouahab Ait Menguellet, se sont rendus à la stèle érigée à la mémoire des journalistes assassinés durant la décennie noire pour déposer des gerbes de fleurs et se recueillir. Ce devoir accompli, la délégation s’est rendue au siège de la radio locale pour écouter l’intervention du premier magistrat sur les ondes de la même radio durant laquelle il a salué les sacrifices consentis par les professionnels de la presse nationale pendant la décennie noire du terrorisme, qui avait vu plusieurs dizaines de journalistes payer de leur vie leur engagement en faveur d’une Algérie libre et républicaine. Le wali a également salué le rôle important que ne cesse de jouer la presse au service du développement du pays dans tous les domaines. Mohamed Bouderbali a en outre réitéré la détermination de son exécutif à faire de la presse locale un véritable partenaire du développement et un trait d’union entre l’autorité locale et la population. Comme il s’est réjoui de la mise en service avant-hier, par le ministre de la Communication, de la maison de la presse Malik-Ait-Aoudia. Le président de l’APW, Mohamed Msela a de son côté rendu un vibrant hommage au travail qu’effectuent les journalistes et leur apport considérable à la vulgarisation des problèmes des citoyens et les efforts consentis pour leur prise en charge. Il a aussi félicité les journalistes locaux suite à la mise en service de la maison de la presse locale. S’exprimant au nom des journalistes de la wilaya, le président de l’Association des journalistes et correspondants (AJCTO) a tenu d’abord à saluer la disposition du ministre de la Communication, Djamel Kaouane, à travailler dans un climat serein avec la presse nationale qu’il considère comme un partenaire privilégié, avant de s’étaler sur un certain nombre de contraintes sur lesquelles bute le journaliste local.

Bel. Adrar

----------------/////////////////////

SÉTIF

Reconnaissance

A Sétif, la célébration de la Journée nationale de la presse à été marquée par un imposant programme d’activités et d’hommages à l’endroit de ceux qui se sont sacrifiés durant la glorieuse révolution de Novembre et de la décennie noire pour que vive la République.

Des festivités marquées par la reconnaissance au Président de la République pour l’intérêt qu’il n’a jamais cessé de consentir à cette corporation.

Au siège de la wilaya où il recevait et honorait les représentants locaux de la presse nationale, le wali, entouré des autorités civiles et militaires, ne manquera pas de lui exprimer ses félicitations, rappelant la symbolique que porte cette journée décrétée par le Président de la République au rang qu’elle mérite.

Il rappellera les sacrifices de nos aînés durant la guerre de Libération nationale et rendra un vibrant hommage à ces femmes et ces hommes qui sont tombés en martyrs du devoir national pour préserver la République.

Le chef de l’exécutif de wilaya, qui fera également état de l’impact produit par la réconciliation nationale initiée par le Président de la République, soulignera que l’œuvre la plus importante que nous puissions matérialiser aujourd’hui pour nous inscrire dans la conviction profonde de tous ces martyrs est de relever ensemble les défis de l’édification, dans un climat toujours empreint de sérénité. C’est à ce titre qu’il se penchera sur la mission qui incombe au journaliste, qui, loin de la surenchère et autres pratiques néfastes, doit être ce trait d’union entre le citoyen et l’administration, faisant ainsi état dans ce contexte de l’éthique qui doit prévaloir et l’engagement à défendre les intérêts suprêmes de la nation. Il réitérera sa disponibilité à accompagner la corporation dans l’accomplissement de sa mission et dira que les portes de la wilaya sont ouvertes et l’écoute est entière à toute idée allant dans le sens du développement et des intérêts du citoyen, rappelant par la même l’importance que revêtent les prochaines échéances du 23 novembre et la nécessité d’appeler à une participation massive.

Au siège de Radio-Sétif, plusieurs activités, expositions, conférences, tables rondes et émissions seront organisées en présence des responsables de cette wilaya autour du thème inhérent à l’information durant la glorieuse révolution de Novembre et le rôle des médias dans le développement durable. A noter que les représentants de la corporation de la presse seront également honorés par le contrôleur de police Akhrib Mohamed, chef de la sûreté de wilaya.

F. Zoghbi

----------------/////////////////////

Constantine

Solidarité



À l’occasion de la Journée nationale de la presse, le wali de Constantine, Abdessamie Saïdoun, accompagné des autorités locales civiles et militaires et des représentants des médias, a procédé à une visite de courtoisie aux sièges régionaux de la Télévision et de la Radio algériennes, ainsi qu’à la maison de la presse Abdelhakim-Taâkouchet, en attente de réhabilitation depuis des années. Par ailleurs, la délégation officielle s’est rendue au chevet de deux journalistes aujourd’hui à la retraite, Hocine Tafer, lequel avait officié entre autres au Soir d’Algérie et à l’Est républicain, ainsi que Mustapha Bouchetib, ancien d’El Hadef et du Quotidien d’Oran. Au niveau de la station régionale de l’EPTV, M. Saïdoun a visité les différents services et s’est entretenu avec le personnel en place. Il s’est également recueilli à la mémoire de Makhlouf Boukhzer, assassiné par la horde terroriste, et n’a pas manqué de rappeler le grand rôle joué par la génération à laquelle appartenait le défunt dans la sauvegarde de l’État algérien, et d’exhorter les jeunes journalistes à marcher sur les pas de leurs prédécesseurs. Le premier magistrat de la wilaya a par la suite offert un déjeuner officiel en l’honneur des représentants des médias présents, et ce, au siège de la wilaya de Daksi. Il est à noter que la sûreté de wilaya a organisé, de son côté, un tournoi de football en salle qui a connu la participation de représentants de la police et de journalistes, en marge duquel des correspondants de différents titres ont été honorés.

I. B.