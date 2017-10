Le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, invité de notre Forum : Résolution et conviction

Invité du Forum d’El Moudjahid, dans le cadre des festivités marquant la commémoration de la Journée nationale de la presse, la conférence-débat qu’a animée, hier, le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, a vite pris les allures d’une rencontre conviviale entre un ancien journaliste et ses confrères représentant différents médias.

Une rencontre caractérisée parfois par le ton des journalistes dans leurs questions auxquelles M. Kaouane a eu à répondre avec un franc-parler, sans fuite en avant ni la moindre dérobade. Ainsi, tous les «segments» liés à la profession du journaliste ont été évoqués, comme la situation actuelle des médias et les défis que s’assigne le secteur en termes de régulation, de formation, d’acquisition de la technologie du numérique, de promotion de l’audiovisuel sans oublier l’appui désormais garanti des pouvoirs publics déterminés à accompagner cette mue, en dépit d’une conjoncture financière délicate.

«Les médias algériens ont leur propre vie et évolutions, mais les autorités ont prévu des mécanismes pour que la presse nationale supporte le choc de la crise économique, notamment à travers le Fonds d’aide à la presse», a affirmé le ministre de la Communication, se référant dans ses propos au contenu du message adressé ce samedi par le Chef de l’Etat à la famille de la presse. «Dans son message, le Président de la République aborde longuement la crise économique et financière. Il fait part aussi dans les détails des mesures qu’il a décidées pour que l’Algérie supporte ce choc. Il s’agit donc d’une crise globale qui touche forcément le secteur de la presse où elle impose ses contraintes et contingences», dira encore M. Kaouane.

Face à un tel contexte difficile, les hautes autorités du pays décident de la relance du Fonds d’aide à la presse, prévu dans le Plan d’action du gouvernement et réitéré par le Président de la République dans ce message. «Ce fonds est actuellement à l’étude, et il sera effectif au début de l’année 2018», a assuré le ministre ajoutant qu’il est destiné «à aider la presse pour amortir le choc de la crise économique».

Sur un autre volet, M. Kaouane a indiqué que le processus de mise en place de l’Autorité de régulation de la presse écrite, également évoqué dans le même message du Chef de l’Etat, est en cours. «La mise en place de l’ARPE figure dans le Plan d’action du gouvernement. Elle aussi est contenue dans la loi sur l’information. C’est un engagement du Président de la République. Nous allons dans cette voie, bien évidemment, avec résolution et conviction. Le processus engagé à ce propos avec les professionnels de la presse prendra le temps qu’il faudra», a-t-il expliqué. «Le seuil déterminé pour la fin de l’année pour l’installation de l’ARPE est assez indicatif», a ajouté M. Kaouane, rappelant que cette instance est paritaire dont une partie des membres qui vont la composer seront nommés par le Président de la République et les présidents du Sénat et de l’APN, alors que l’autre sera composée de journalistes élus par leurs pairs. «Le cheminement normal et classique, appuie encore le ministre de la Communication, est de faire en sorte que les journalistes s’organisent pour mieux avancer dans le processus.

«En tant que tutelle, nous sommes là pour les accompagner et faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour que d’ici à la fin de l’année, l’ARPE soit installée, effective et opérationnelle à cette échéance.



Pas de projet de loi sur la publicité



«Je suis ministre d’un gouvernement qui a un Plan d’action et dans cette feuille de route de l’Exécutif, il, n’y a pas de projet de loi sur la publicité», ainsi a répondu M. Kaouane à une question d’un confrère s’interrogeant sur l’éventualité d’élaboration d’une nouvelle loi sur la publicité. Le ministre de la Communication ouvre toutefois une parenthèse à ce sujet pour dire que «si jamais il y a un projet loi dans ce sens, il ne traitera pas uniquement des placards publicitaires que les journaux vont recevoir». D’autres aspects seront inclus notamment ceux relatifs à «la publicité mensongère, destructive et négative» a t-il énuméré. Il a souligné, dans ce cadre, que la publicité étatique représentait 18 à 20% alors que celle du privé est de 80%, précisant que la publicité étatique a toujours été et demeure «un soutien fort» pour la presse nationale. A une autre question traitant de l’accréditation des chaînes de télévision privées, le ministre de la Communication, tout en mettant l’accent sur l’autonomie de l’Autorité de régulation (ARAV) a expliqué que l’appel de candidature lancé pour l’accréditation de 7 chaînes thématiques «pourrait être perçu comme un début de processus d’agrément des chaînes privées», dira-t-il en substance. Cet appel «ne peut pas être définitif. Il peut y a avoir un autre appel. Ce n’est pas une exclusion», a-t-il appuyé non sans mettre l’accent sur «la volonté politique des pouvoirs publics d’aller vers un paysage audiovisuel purement algérien». Le ministre a estimé par ailleurs que le domaine de la formation est très important pour les journalistes. «J’adhère au principe de la formation continue et je considère celui-ci comme étant indispensable», dit-il. M. Kaouane évoque à ce propos ses récentes séances de travail qui l’ont réuni avec les ambassadeurs de France et de Grande-Bretagne accrédités à Alger. Le volet lié à la formation des journalistes a été longuement évoqué au cours des discussions.

Dans son intervention, hier, au forum d’El Moudjahid, il a notamment insisté sur le défi du numérique que doit absolument relever la presse algérienne. «Nous voulons aussi sensibiliser sur l’importance du numérique. Nous sommes conscients de l’enjeu que représente ce virage que doit accomplir, dans son intérêt, la presse algérienne», a-t-il soutenu. «Ce saut vers le numérique, c’est peut-être le tournant le plus important dans l’histoire de l’humanité, c’est cette ambition que nous voulons porter pour notre pays et notamment, pour ce qui nous concerne, le secteur de la communication», a-t-il appuyé.



La presse algérienne est riche et représente « une source de fierté »



«A travers ses différents titres et supports, la presse algérienne est riche et représente une source de fierté», indique le ministre de la Communication. «Les télévisions privées ont contribué à asseoir un paysage audiovisuel algérien», a-t-il ajouté expliquant qu’en dépit de l’insuffisance constatée, l’ensemble des médias sont parvenus à refléter l’évolution de la société durant les 15 dernières années. Dans cette optique, il a spécifié que la presse électronique s’affirmait de mieux en mieux dans le paysage médiatique algérien, à travers un développement «fulgurant», ajoutant qu’une réflexion pour la mise en place d’un cadre juridique pour les médias électroniques est engagée au niveau de son département.

Evoquant le blocage du site d’information électronique TSA (Tout sur l’Algérie), le ministre a répondu : «En tout cas, le ministère de la Communication n’est pas concerné par ce sujet, nous n’avons pas exercé de censure et nous ne l’exercerons pas», ajoutant que «les écrits ne nous font pas peur, nous sommes convaincus que la liberté de ton, même si parfois elle est débordante, fait partie de la nature des choses avec l’évolution de la société».

Par ailleurs, tout en dénonçant le phénomène de « correspondants clandestins» qui font des envois clandestinement en contrepartie «de quelques dirhams», le ministre a également exprimé sa gêne via-à-vis de certains médias «qui ne déclarent pas leurs journalistes à la sécurité sociale, leur octroient des salaires dérisoires ou font de fausses déclarations...».

Karim Aoudia