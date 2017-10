Journée nationale de la presse, Prix du Président de la République du journaliste professionnel pour l’année 2017 : Les lauréats récompensés

Le Prix du Président de la République du journaliste professionnel, pour l’année 2017, portant sur le thème «Préservation de l’environnement, clé de bien-être public et de bonheur social», a été décerné hier au Centre international des conférences Abdellatif-Rahal, aux heureux lauréats qui ont concouru dans les différentes disciplines de la presse écrite et audiovisuelle. La cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs ministres de nombreuses personnalités. Rappelons que ce prix est décerné chaque année, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, le 22 octobre. Il compte cinq catégories relatives à l’ information écrite, télévisuelle et radiophonique, la presse électronique et l’illustration.