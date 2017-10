La problématique débattue lors d’un prochain colloque : Les régions de la Méditerranée face aux migrations

La question de la migration illégale a de tout temps alimenté les débats au sein de l’Europe. Mais force aussi est de souligner qu’elle a pris ces dernières années une toute autre dimension politique et économique depuis la complexification du conflit syrien qui a jeté sur les chemins de l’exil volontaire et forcé à la fois des millions de personnes. A ces refugiés fuyant la guerre et les horreurs découlant de la plus grave crise humanitaire vécue par le monde depuis la Seconde guerre mondiale, c’est dire, sont venus s’ajouter d’autres réfugiés fuyant d’autres zones de conflits et les migrants économiques qui, eux, sont à la recherche d’une vie meilleure car se refusant à vivre dans la pauvreté et le dénuement total dans leurs pays, africains notamment. Face à cette déferlante, l’Europe a tout essayé pour tenter d’y mettre fin. Sa politique migratoire a donné lieu à de profondes divisions entre les pays de l’Est et de l’Ouest. D’autant que ces flux massifs de migrants auxquels l’Union Européenne a ouvert les portes, avant d’être débordée et rattrapée par ses vieux démons avec la montée du populisme et du nationalisme, se poursuivent. Ni la fermeture de la route des Balkans ni les accords avec certains Etats de la rive sud de la Méditerranée n’ont réussi à dissuader les candidats à l’immigration clandestine. Dans le meilleur des cas ils ont juste ralenti le rythme des arrivées sur le Vieux continent. Face à cette situation, l’UE réfléchit à de nouvelles parades. Jeudi, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a déclaré que les pays membres de l’Union européenne (UE) vont injecter «suffisamment» d’argent dans un fonds fiduciaire pour endiguer le phénomène de la migration illégale. «Nous avons une chance réelle de fermer la route de la Méditerranée centrale, et c’est pourquoi nous avons décidé que les Etats membres fourniraient des fonds suffisants» pour ce Fonds fiduciaire, et la Commission européenne « veillera à ce que l’argent soit injecté pour contenir la migration illégale », a précisé M. Tusk. A ces mesures politiques, il y a lieu aussi de rajouter les efforts déployés par la société civile des deux rives en vue d’apporter des éclairages et des propositions de solution qui seront transmises aux politiques en charge de cette question épineuse et sensible en raison aussi de sa dimension humaine. Dans ce sens, il y a lieu de souligner le travail accompli par la Fondation du Dialogue Sud Nord Méditerranée qui œuvre, depuis plus de 10 ans, à renforcer le dialogue entre les sociétés civiles du Sud et du Nord de la Méditerranée, sur un pied d’égalité et en relation avec les autorités publiques sur des thèmes d’intérêt commun. Désireuse d’apporter sa contribution à la réflexion en cours, la Fondation organisera, le 5 décembre prochain, à Bruxelles, un colloque entre les sociétés civiles et les autorités de quelques métropoles du Sud et du Nord Méditerranée sur les problèmes et les fforts de chacun pour accueillir et intégrer les migrations internes et externes, dues à l’exode rural (les émigrés de pauvreté) ou aux réfugiés de guerre, ou simplement à l’attrait des villes. La Fondation, qui a toujours veillé à se positionner en dehors du champ politique, a pour souhait, comme cela est souligné dans le communiqué dont une copie nous a été adressée, de mettre en place «un dialogue d’information» entre régions métropolitaines d’Afrique du Nord et d’Europe et leurs municipalités. «Nous visons un échange de vue sur les bonnes pratiques entre les villes et leurs sociétés civiles, dans leur diversité, en matière de gestion urbaine, gestion de la diversité, gestion administrative, intégration de la jeunesse ; et le lien entre développement territorial (rural, petites villes, grandes villes), migration et développement», indiquent les organisateurs de ce colloque. Les participants, dont des responsables de métropoles, venus de pays de la rive sud et nord de la méditerranée, pourront, sur la base des exposés faits autour de la problématique des «Régions métropolitaines du Sud et du Nord de la Méditerranée face aux migrations», débattre de thèmes portant sur «la Ville comme pôle dynamique», «la coopération décentralisée», «la politique d’intégration de la jeunesse et la culture de proximité» et « Intégration au niveau socioculturel, apprentissage des langues, enseignement, house integration, santé, accès au marché du travail». Les conclusions de ce colloque qui seront présentées par M. Charles Ferdinand Nothomb, Président de la Fondation du Dialogue Sud-Nord Méditerranée, serviront sans nul doute de repères qui permettront de mieux

appréhender le phénomène migratoire.

Nadia Kerraz