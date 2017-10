Afrique du Sud : Soutien continu

L’Ambassadeur de l’Afrique du Sud en France, Rapulane Sydney Molekane, a affirmé samedi que Pretoria continuera toujours de soutenir le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance et de reconnaître la République arabe sahraouie démocratique (RASD). «L’Afrique du Sud continuera toujours de reconnaître le Front Polisario, seul et légitime représentant du peuple sahraoui et la RASD», a déclaré l’Ambassadeur sud-africain lors des travaux de la 42e Conférence européenne de coordination et de soutien au peuple sahraoui (EUCOCO), tenue à Vitry sur Seine (France). M. Molekane a, en outre, dénoncé l’exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara occidental par l’occupant marocain, appelant la communauté internationale à «plus d’actions pour mettre fin à ce pillage conformément à la décision de la Cour européenne de justice (CJUE) le 21 décembre 2016, qui exige de ne pas intégrer le Sahara occidental dans les accords entre l’Union européenne et le Maroc. «Il est inacceptable que les forces occidentales continuent l’exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara occidental (...) Nous souhaitons voir plus d’actions de la part de la communauté internationale à presser l’occupant marocain de mettre un terme au pillage systématique des ressources naturelles du Sahara occidental», a insisté le chef de la représentation diplomatique sud-africaine en France. M. Molekane a, de surcroît, évoqué la position de l’Union africaine (UA) immuable envers la question du Sahara occidental, un territoire occupé par le Maroc, exhortant le Maroc à «respecter l’acte constitutif de l’UA qui engage le respect des frontières héritées du colonialisme».

Il a, par la même occasion, souhaité que la prochaine édition de la conférence européenne de coordination et de soutien au peuple sahraoui (EUCOCO) se tienne en République arabe sahraouie démocratique (RASD).