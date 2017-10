La France et la communauté internationale : Assumer la responsabilité collective

La France et la communauté internationale doivent assumer leur responsabilité collective dans le combat et la lutte du peuple du Sahara occidental, notamment pour le respect des droits de l’homme, a déclaré, samedi, le président de la Coordination européenne de la solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO), Pierre Galand, lors des travaux de la 42e conférence de l’EUCOCO. «Notre rôle est de faire sortir la question du Sahara occidental d’un silence complice de la communauté internationale pour aller vers une solution juste et durable qui respecte le droit d’autodétermination du peuple sahraoui», a déclaré M. Galand qui préside les assises. Selon le président de l’EUCOCO, «la France manque à ses obligations envers le Sahara occidental», déplorant que ce pays des droits de l’homme «participe au maintien de la rétention marocaine sur le Sahara occidental». «La France joue un rôle déterminant au Conseil de sécurité en se présentant comme étant le porte-parole des droits de l’homme dans le monde, or aujourd’hui elle manque à ses obligations», a-t-il regretté. Il a dans ce sens rappelé les obligations de la France, sans, toutefois, oublier de saluer «la solidarité populaire française à cet égard (au peuple sahraoui)». «La solidarité française est extraordinaire. Nous espérons pouvoir aboutir et à changer un peu le rapport de force à l’intérieur du parlement français et lancer un message en direction du nouveau gouvernement français, du nouveau Secrétaire général de l’ONU et du nouvel Envoyé personnel de l’ONU pour le Sahara occidental», a-t-il poursuivi. Par la même occasion, M. Galand est revenu sur les droits du peuple sahraoui que la communauté internationale se doit de respecter, et à la faire respecter. «C’est à la communauté internationale toute entière de les faire respecter, ce n’est pas seulement le combat des peuples mais aussi la responsabilité collective de la communauté internationale», a-t-il affirmé. (APS)