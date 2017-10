Conflit du Sahara Occidental : L’urgence du référendum d’autodétermination

M. Ouyahia reçoit Horst Kohler

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu dimanche à Alger l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Horst Kohler, qui effectue sa première tournée dans la région, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. L’Audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a précisé la même source. L’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies avait été reçu la veille par M. Messahel. (APS)

42e Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO) :

Objectif, déconstruire le discours de l’occupant

La 42e Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO) a fixé, hier, au deuxième jour de ses travaux, les axes et objectifs à même de déconstruire le discours du Maroc dans le conflit du Sahara occidental.

A l’issue des travaux de l’atelier politique, les participants ont recommandé de mener «une bataille médiatique en utilisant les réseaux sociaux, notamment, afin de déconstruire le discours marocain et de démontrer historiquement, juridiquement, socialement et culturellement la justesse et la noblesse de la lutte du peuple sahraoui pour accéder à la liberté et à l’indépendance».

En direction de l’Onu, ils ont préconisé d’«interpeller, de presser et de dénoncer toutes les autorités onusiennes, particulièrement le Secrétaire général et les membres du Conseil de sécurité, pour qu’ils traduisent, sans tarder, concrètement dans les faits, les différentes résolutions votées par leurs propres structures et qu’ils honorent leurs engagements vis-à-vis du peuple sahraoui». Pour l’Union africaine (UA), considérée comme un allié objectif historique de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), ils lui recommandent «beaucoup de vigilance et une mobilisation permanente pour dénoncer les plans diaboliques du Maroc qui veut exclure la RASD de l’UA». Il s’agit de renverser la vapeur et obliger le Maroc à respecter l’Acte constitutif de l’UA. L’EUCOCO, qui considère, par ailleurs, que l’arrêt de la Cour européenne de justice est une victoire importante du Front Polisario au niveau de l’Europe, avertit qu’il faut éviter «une banalisation et une dévalorisation» de cet acquis juridique.

Il demande une mobilisation «constante» et un «travail de sensibilisation, d’information et d’explication au niveau de chaque pays membre de l’Union européenne, en adoptant une attitude offensive pour obtenir d’autres acquis juridiques et politiques qui, seuls, vont isoler le Maroc sur la scène européenne». Les participants ont considéré, en outre, que la Parlement européen reste «un bon vecteur de déploiement du travail de dénonciation, de lobbying et d’interpellation». En matière de violation des droits de l’homme dans les territoires occupés du Sahara occidental, ils ont recommandé au mouvement international de solidarité de s’y «investir profondément et de façon multiforme», notamment sur la situation des prisonniers politiques sahraouis et sur le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental. Parmi les actions recommandées, on peut citer le lobbying, la dénonciation médiatique, l’utilisation des réseaux sociaux, la mise sur pied d’un networking, la présence dans les tribunaux, les conférences de presse, colloques et rencontres universitaires.

Poursuite des travaux et hommage à Mohamed Abdelaziz



Les travaux de la 42e EUCOCO se poursuivaient hier à Vitry-sur-Seine dans le sud de la capitale française, sous le slogan: «Autodétermination du peule sahraoui, droit inaliénable». Lors de la seconde journée des travaux, un vibrant hommage a été rendu au défunt président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Mohamed Abdelaziz. Au premier jour des travaux de la 42e édition de l`EUCOCO, samedi, les participants ont abordé plusieurs thématiques à travers des ateliers et groupes de travail, portant notamment sur les droits de l’homme dans les territoires occupés, l’exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara occidental, ainsi que la construction de l’Etat sahraoui en exil. Les intervenants et participants ont, en outre, mis en évidence les efforts de la RASD et du Front Polisario, depuis 1976, pour bâtir les fondements principaux d’un Etat moderne en exil. Les participants ont aussi fait une présentation générale de la question des droits de l’homme dans les territoires occupés du Sahara occidental.

La Conférence se tient avec la participation de quelque 300 militants pour l’indépendance du Sahara occidental, issus des cinq continents tels que : l’Algérie, l’Espagne, l’Afrique du Sud, la Suède, la Mauritanie, le Venezuela. Outre des représentants de gouvernements reconnaissant la République arabe sahraouie démocratique (RASD), des députés et membres élus nationaux et internationaux, des organisations politiques et syndicales, des associations d’amitié avec le peuple sahraoui, des ONG et des personnalités du domaine de la culture prennent part à cette conférence de deux jours. R. I./Agence