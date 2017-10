Association Nationale des Commerçants et Artisans : Promouvoir le produit local

L’ANCA annonce l’organisation, en 2018, de deux Salons, à Paris et à Bruxelles, dans le but de faire connaître «le produit made in Algeria». «L’Algérie dispose d’un important potentiel pour réduire les importations et aller vers l’exportation». Ce constat a été fait, hier à Alger, par les membres de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), que préside M. Hadj Tahar Boulenouar. S’exprimant, lors d’une conférence de presse tenue au siège de l’association, M. Boulenouar a fait savoir que les moyens et les richesses que recèlent l’Algérie ne sont pas véritablement exploités, et ce dans plusieurs secteurs. Il a, dans le même contexte, souligné l’importance de développer certains domaines, comme l’agriculture, le textile et le cuir, l’aquaculture, le tourisme et l’artisanat, qui, selon ses termes, restent sous-exploités, compte tenue de la valeur réelle qu’ils peuvent engendrer pour l’économie nationale. Le président de l’ANCA a également mis l’accent sur la nécessité de valoriser le volet relatif au recyclage des déchets qui demeure faiblement exploités. «D’après les experts, plus de 70 à 80% des déchets ne sont pas exploités, encore plus transformés, ce qui représente un grand manque à gagner pour l’économie nationale», a-t-il noté.

Saisissant l’occasion, M. Boulenouar a lancé un appel aux producteurs et investisseurs nationaux, notamment ceux du privés, à redoubler d’efforts, afin de garantir la stabilité de leur production, pour pouvoir satisfaire le besoin national et pourquoi pas penser à l’exportation de leurs produits.

«Le produit fabriqué en Algérie doit être concurrentiel en termes de qualité et de quantité», a tenu à préciser le président de l’ANCA, qui a exprimé la volonté des commerçants et de plusieurs opérateurs économiques à s’associer pour contribuer à l’effort des pouvoirs publics dans la promotion de la production locale et la valorisation des richesses et des compétences algériennes. Pour M. Boulenouar, la réussite de cette approche nécessite la conjugaison de tous les efforts pour la promotion de produit fabriqué en Algérie, en obéissant aux règles disponibilité-qualité-respect des prix. Cette rencontre a été mise à profit pour signer une convention de partenariat entre l’ANCA et l’Association algéro-française pour le développement de partenariat et d’échanges commerciaux. Selon M. Boulenouar, outre l’échange d’informations et d’expériences dans plusieurs sujets liés à l’économie, cette convention prévoit l’organisation, en 2018, de deux Salons à Paris et à Bruxelles, dans le but de faire connaître «le produit made in Algeria». Pour sa part, M. Ali Laâouar, président de l’Association algéro-française, a insisté sur l’importance de cette initiative qui tend à présenter le produit local.

«Le produit algérien est de bonne qualité, mais n’est pas suffisamment connu sur le marché européen», a-t-il souligné, appelant les opérateurs économiques algériens à se lancer davantage dans le marketing et l’étude de marché.

Kamélia Hadjib