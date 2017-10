Projet de loi de finances 2018 : M. Ouyahia rencontre les partis de la majorité présidentielle

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a rencontré hier les responsables des partis de la majorité présidentielle pour discuter du projet de loi de finances pour 2018 qui sera présenté devant les deux chambres du Parlement dans les tout prochains jours. «Cette deuxième rencontre entre le gouvernement et la majorité présidentielle pour l’examen du projet de loi de finances pour 2018 a été fructueuse et complémentaire», a déclaré M. Ouyahia au terme de la rencontre qui s’est tenue au siège du Premier ministère, ajoutant que «ces réunions sont désormais une tradition louable». Dans tous les pays, la majorité discute avec le gouvernement et le gouvernement prend connaissance des avis de la majorité, a souligné le Premier ministre. «Cette rencontre ne veut pas dire que les autres partis n’ont pas leur place dans ce débat», a-t-il insisté, réaffirmant que «tout parti qui souhaite tenir une rencontre est le bienvenu et le bureau du Premier ministre est ouvert à tous les Algériens». (APS)