OM : Sid-Ahmed Slimani : «Je ne démissionnerai pas»

Sid-Ahmed Slimani ne vacille pas. Mis à mal par la contre-performance face au CRB qui a suscité une certaine polémique derrière, l’entraîneur de l’OM a tenu à rétablir ses vérités, vendredi, à la veille de la réception de la JS Saoura, en affirmant qu’il ne démissionnera pas de son poste d’entraîneur. «Je ne vais pas faire plaisir à une petite minorité de personnes qu’on peut compter sur les doigts d’une seule main et qui fait tout pour nous déstabiliser. Je continuerai à faire mon boulot à la tête de l’OM jusqu’à offrir un titre majeur aux supporters», a déclaré le technicien.

Sid-Ahmed Slimani s’est plaint, par ailleurs, de certains paramètres techniques qui ont fait que son équipe perde des points précieux à domicile. Il a pointé du doigt notamment le manque d’expérience de ses attaquants. «Très souvent, nous dominons nos matches. Nous nous créons beaucoup d’occasions, mais à l’arrivée, on n’arrive malheureusement pas à les concrétiser par excès de précipitation dû, au final, à l’inexpérience de nos attaquants», a expliqué Sid-Ahmed Slimani.

Enfin, l’entraîneur de l’OM a tenu à rassurer les supporters : «l’équipe montera en puissance au fil des matches. Je crois en cette équipe. Elle est bien préparée. Nous avons des talents sur qui on pourra s’appuyer. Je crois dur comme fer que nous allons réaliser une bonne saison. Les supporters n’ont pas de soucis à se faire, cette saison sera plus facile. On veut bien le croire !»

Avec une seule victoire, quatre nuls et deux défaites, l’OM connait un début de saison poussif. Les départs de plusieurs cadres au mercato d’hiver puis à l’intersaison a fragilisé un peu cette équipe de l’OM, mais cela ne semble pas inquiéter outre mesure Sid-Ahmed Slimani qui croit à un retour en force de son équipe.

Amar Benrabah