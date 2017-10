Rugby, La FAG présente son bilan : Une discipline en plein essor

La fédération algérienne de rugby (FAG) a exposé, lors d’une conférence de presse tenue il y a quelques jours, le bilan de la saison 2017, invitant en la circonstance les médias à venir à la rencontre des acteurs du rugby algérien.

Il a été fait part aussi à cette occasion du départ très prochainement de l’équipe nationale en Zambie pour y disputer un match de Coupe d'Afrique et du nouveau maillot du XV national qui a été présenté à la presse. Un aperçu a été dressé lors de ce point de presse sur le bilan 2017 des activités de la fédération algérienne de rugby (FAG), avec les compétitions, tournois et journées de formation organisés par l’instance fédérale. Très disponibles et communicateurs, le président de la FAG, Abdelkader Sofiane Ben Hassen, le secrétaire général, Aib Azouz, le vice-président de la fédération, Mourad Gharbi, le sélectionneur national, Allam Boumédiène, et un membre fédéral, Sid Ahmed Bendaoud en l’occurrence, ont donné des informations utiles sur le rugby algérien, discipline naissante dans notre pays. Ils étaient très sereins. Ils ont clairement affiché leur détermination à faire évoluer le rugby en Algérie. Ainsi, si l’on se réfère à l’exposé des activités par les différents responsables de la FAG lors de ladite conférence, on peut dire que les choses avancent bien dans cette discipline, puisque 27 clubs sont déjà opérationnels pour les catégories U13 ans et U15 ans.



Formations et tournois



Le rugby national dispose désormais de 153 entraîneurs, de 12 arbitres et 20 enseignants, tous diplômés. 2.525 enfants ont découvert le rugby pour la première fois dans le programme intitulé «Get into Rugby». Par ailleurs, au mois de janvier dernier, la FAG a été officiellement admise à la Confédération africaine «Rugby Afrique». La FAG a aussi organisé plusieurs tournois selon les moyens dont-elle dispose. Les 14, 15 et 16 février «Get into Rugby» a organisé un tournoi à Senia. Le 21 du même mois, il a été procédé au lancement du premier championnat algérien de rugby à Oran, sous forme de tournois. Le 18 mars, la FAG a inauguré son nouveau siège officiel à Alger dans la commune de Bologhine. Des formations ont aussi eu lieu sous l’égide de la fédération algérienne de rugby, comme celle qui a eu lieu les 21, 22 et 23 mars à Annaba et les 28 et 29 mars à Alger, sous l’intitulé : «World Rugby». Ensuite, la FAG a programmé un stage de pré-sélection de l’EN des -20 ans à Palmiers (France), les 25, 26 et 27 mars. Le 30 mars, avec la formation World Rugby à Tlemcen. Le mois d’avril a été lui aussi riche en activités. Les 1, 2 et 3 avril, l’EN senior a effectué un stage à Palmiers en France. Ensuite, il y a eu le déroulement de deux tournois régionaux dans les catégories U 13 ans et U 15 ans, respectivement à Blida (15 avril) et Oran (17 avril). La FAG accorde aussi à la formation des arbitres une place importante dans son organigramme. Un stage a été organisé les 26, 27 et 28 avril à Alger. Une autre formation World rugby s’est aussi déroulée cette fois-ci à Bouira les 1, 2 et 3 mai. A nouveau, un tournoi national de rugby a réuni 400 enfants émanants de 18 clubs à Oran, le 13 mai dernier. La sélection nationale a effectué un stage de trois jours (9, 10 et 11 juin) à Marseille. Au mois de juillet, la FAG a lancé l’opération : «DZ Beach Rugby Tour» avec des étapes à Alger et Oran, puis la même opération a été renouvelée le mois suivant à Tlemcen avec la clôture de la saison estivale. Prévue aussi à Béjaïà, elle n’a pu s’y dérouler pour des raisons organisationnelles et a finalement été annulée. Pour sa part, la sélection féminine de la ligue oranaise a passé un stage à Tunis du 18 au 25 août dernier. Au moins de septembre, la présélection de l’EN U 17 a effectué un stage à Gennevilliers, en prenant part aux jeux de la Jeunesse», qui s’y sont déroulés. Les choses évoluent bien au niveau de la FAG, qui a, à peine une année d’existence, beaucoup d’ambitions pour développer la pratique de la discipline en Algérie.



La Zambie en point de mire pour le XV national



Le président de l’instance fédéral espère que les pouvoirs publics apporteront, dans un très proche avenir, leur contribution à l’essor du rugby en Algérie, pour répondre aux attentes des amoureux de ce sport. Enfin, l’EN senior s’apprête à se rendre dès le 4 novembre prochain en Zambie pour affronter la sélection nationale zambienne, avec l’objectif de gagner le match afin d’accéder au niveau B dit «Silver» et ainsi permettre aux rugbymen de l’EN d’affronter des sélections africaines de meilleurs niveaux. Les responsables de la FAG ont pour objectif de qualifier le XV national au Mondial 2023, actuellement composé à 100% d’athlètes évoluant à l’étranger, en France notamment. Ils affirment disposer d’une équipe solide de très bon niveau qui fera parler d’elle à l’avenir.

Mohamed-Amine Azzouz