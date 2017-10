Journée nationale de la presse, Le projet est en voie de concrétisation : Bientôt, un quotidien en langue amazighe

La scène médiatique nationale va s’enrichir davantage avec l’édition prochaine d’un nouveau titre devant paraître en langue amazighe. L’annonce a été faite hier par le secrétaire général du Haut Commissariat à l’amazighité (HCA).

Dans une déclaration sur les ondes de la Chaîne I de la radio nationale, M. Si Hachemi Assad a indiqué que la fiche technique de cette publication en langue amazighe est désormais

« prête » et que la création du journal sera soutenue financièrement par l’Etat.

Le SG du HCA a également précisé que le nouveau quotidien attendu devrait assurer la couverture médiatique des événements nationaux, traitant notamment des sujets politiques, culturels et sportifs. « Le projet est bel et bien prêt pour l’entame de sa mise en œuvre en coordination avec le ministère de la Communication », affirme M. Assad, relevant que le projet de cette publication sera d’ailleurs inscrit à l’ordre du jour de la prochaine rencontre avec le ministère de la Communication. Aussi, le SG du HCA émettra le souhait de voir cette publication bientôt éditée.

Poursuivant ses propos, il rappellera dans ce sillage que la langue amazighe a été constitutionnalisée en 2016 en tant que langue nationale et officielle et que le plan d’action du gouvernement souligne nettement et clairement que l’ensemble des départements ministériels doivent contribuer à la promotion de la langue amazighe.

La publication de cette édition sera facilitée par le clavier informatique en tamazight, conçu par une entreprise algérienne et appuyé et financé par le HCA. Premier du genre dans notre pays, ce clavier, qui a été lancé, pour rappel, à l’occasion du nouvel an amazigh 2066, comporte des touches sur lesquelles sont inscrites les lettres de l’alphabet amazigh en deux caractères, latin et tifinagh, ce qui devrait permettre aux utilisateurs de cette langue de taper et d’écrire sur le Word avec plus de facilité et de rapidité.



Un site APS déjà opérationnel



Il est utile de rappeler qu’une première expérience en la matière a été des plus concluantes. En effet, depuis deux années déjà, exactement le 3 mai 2015, Journée internationale de la presse, l'agence Algérie Presse Service (APS) anime un site web d'informations générales multimédias en tamazight, décliné dans trois caractères (arabe, tifinagh et latin), lors d'une cérémonie placée sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Ce média numérique en tamazight reprend une synthèse des principales informations produites par l'agence, enrichies par des magazines thématiques (Les cahiers de l'APS) et des capsules audiovisuelles produites par l'APS ainsi que d'autres remises gracieusement par la télévision et la radio (EPTV et ENRS). Une version papier de ce site en langue amazighe et au format des quotidiens traditionnels (tabloïd) a aussi été éditée (un seul numéro) et distribuée gratuitement au public et aux journaux. C’est pour dire que l’expérience est véritablement viable et devrait trouver son public.

Depuis plusieurs décennies déjà, la langue amazighe constitue un élément fondamental de l’identité nationale et l’amazighité est un facteur de cohésion sociale, comme mis en relief d’ailleurs récemment par le SG du HCA. En effet, M. Si Hachemi Assad, qui s’exprimait au courant de la semaine écoulée à l’occasion de l'ouverture du Festival national de la poésie amazighe, a affirmé que le HCA œuvrait, à travers ses activités aux quatre coins du pays, à la consécration, la promotion et la réhabilitation de la langue amazighe, en tant qu’élément fondamental de la culture algérienne, présentant l’amazighité comme un facteur essentiel de cohésion sociale et un patrimoine de tous les Algériens auxquels il appartient de défendre et de promouvoir cette langue.

« Le HCA déploie d’intenses efforts, notamment sur le plan de l’enseignement de tamazight à travers l’ensemble du territoire national, ce qui traduit la volonté politique de l’Etat de réhabiliter et promouvoir la langue amazighe qu’il a constitutionnalisée comme langue officielle », a poursuivi M. Assad. Le HCA a enregistré, ces dernières années, de nombreuses évolutions, au premier rang desquelles figure l’inscription de tamazight comme langue nationale et officielle dans la nouvelle Constitution amendée en février dernier. Aussi, le Centre national en langue et culture amazighes à Bejaia et la mise en place des premiers jalons d’une académie de langue amazighe viennent contribuer activement à la promotion de cette langue. Ces dernières années ont également vu l’organisation de nombreuses journées d’étude et de colloques scientifiques.

D’autres nouveautés ont émergé puisque l’enseignement de la langue amazighe a été suivi par la nécessité d’entamer la confection de dictionnaires amazighs aux fins de satisfaire aux conditions entourant la rencontre scientifique tenue à l’université de Béjaïa avec l’apport du laboratoire d’aménagement et d’enseignement de la langue amazighe de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou.

En ce qui concerne son enseignement, le HCA a accompagné l’effort du ministère de l’Education nationale dans la stratégie de sa généralisation graduelle, conformément au protocole paraphé entre les deux institutions en février 2015. L’année en cours est marquée par notamment la commémoration du centenaire de la naissance de l’écrivain, anthropologue et linguiste Mouloud Mammeri (1917-1989) avec, entre autres, la réédition et la traduction vers tamazight de ses œuvres, des colloques et un festival dédié à l’Ahalil à Timimoun. L’année 2017 est aussi «l’année de la formation continue» des enseignants de tamazight, des greffiers de justice et des journalistes exerçant en tamazight.

En somme, nombreuses sont les réalisations effectuées et qui ont pour objectif la consécration, la promotion et la réhabilitation de la langue amazighe, en tant qu’élément fondamental de la culture algérienne. Aussi, l’édition prochaine d’un nouveau journal en langue amazighe vient renforcer davantage la scène médiatique nationale et constituera sans nul doute une valeur ajoutée au bénéfice de la langue et de la culture amazighes.

Soraya Guemmouri