Dans la lucarne : Ce ne fut pas aisé

Le sport mondial, mais aussi régional n'échappe à personne sur le plan de son importance. Il est clair que tout le monde veut accroître son leadership et sa domination afin d'être toujours bien représenté et surtout écouté et respecté. On ne le dira jamais assez, la présence de compatriotes dans les grandes instances, aussi bien mondiales, africaines qu'arabes, aide énormément, ne serait-ce lorsqu'on veut défendre notre position en vue de briguer un poste ou une candidature donnée. Il faut dire que les algériens se trouvent dans plusieurs structures mondiales. Il n'y a pas longtemps, Raouraoua, l'ex-président de la FAF, était au Comité Exécutif de la CAF, mais aussi au niveau de la FIFA. Il y avait aussi Haddadj, Mecherara, Lacarne. Il y a aussi notre compatriote Mohamed Tahar Mesbahi à la tête de la Fédération africaine de karaté et aussi vice-président de la Fédération internationale de cette structure. D'autres algériens ont réussi à se faufiler pour se placer dans des Fédérations sportives des arts martiaux plus particulièrement. Toutefois, celui qui mérite qu'on s'y attarde le plus, c'est bien Amar Addadi, qui est à la tête du Comité International d'Organisation des JM et ce depuis ceux de Tunis en 2001. D'ailleurs, cette année-là, l'Algérie avait réussi ses meilleurs jeux avec une véritable moisson de médailles. Le plus important, c'est l'élection de notre compatriote Amar Addadi à la tête de cette institution composée de plusieurs personnalités aussi éminentes les unes que les autres, issues de pays européens et arabes dont des pays maghrébins. Ce fut un véritable plébiscite. Chose qui n'a fait qu'honorer notre pays, eu égard au grand travail qu'il effectue jusqu'à nos jours pour que l'Algérie ne soit aucunement lésée d'une manière ou d'une autre. Sa grande longévité prouve le grand travail qu'il a fait depuis qu'il a été élu à la tête du CIJM. Toutefois, ces derniers jours, lors des élections qui lui ont permis de briguer un autre mandat, du fait qu'il était le seul candidat, on peut dire que rien ne fut facile. En effet, et malgré le fait qu'il était seul candidat en lice, il a failli «passer à la trappe» à cause d'un problème financier. Il faut dire que chaque pays membre du CIJM était contraint de payer des redevances ou droits pour l'engagement du pays. Celui qui ne paye ou qui n’est pas à jour risque beaucoup d'aléas, notamment l'exclusion, et même le candidat du pays en question risque tout simplement de voir son poulain, comme l'on dit, enlevé de la liste des prétendants à l'élection ainsi considérée. C'est ce qui avait failli arriver à notre candidat unique : Amar Addadi. Certains, visiblement malintentionnés, ont voulu profiter du fait que la quote-part n'a pas été payée pour tenter de lui barrer la route. Le président du COA, qui était présent à ces élections du nouveau président du CIJM, avait réussi à régler ce litige du fait qu'il s'agissait d'un retard, puisque tout a été ficelé au départ. Sans cela, les conséquences auraient été désastreuses pour notre compatriote. Jusqu’ici, l'Algérie a toujours été à jour. Toujours est-il, Addadi est parvenu à être élu à la tête du Comité International des Jeux méditerranéens. C'est une très bonne chose pour le pays et aussi pour toute la région méditerranéenne. Il faudra toujours être à cheval et surtout aux aguets pour ne pas causer un quelconque retard pour payer les redevances qui sont obligatoires dans pareil cas. Sinon, vos projets et autres ne passeront pas. Qu'on y pense sérieusement en restant vigilant le plus possible.

Hamid Gharbi