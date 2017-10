5e coupe inter-quartiers

La 5e édition de la Coupe d’Algérie inter-quartiers de football, dédiée au regretté Rachid Khelouati, membre fondateur de la LNF, a été organisée par l’association Ouled El Houma, sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des sports. la finale, prévue le 1er novembre 2017, a été reportée au 4 novembre 2017 lors de la réunion qui s’est tenue à la DJS en présence de monsieur

Bergui abderrahmane. Lors de la phase finale, un programme riche et varié a été arrêté, et à cette occasion de très grandes figures ayant représenté dignement le football algérien seront honorées.