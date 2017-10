Ligue des champions d’Afrique : L’USM Alger stoppée aux portes de la finale

«Nous quittons la compétition avec les honneurs, même si nous sommes très déçus d’avoir échoué aux portes de la finale. Ce fut une bonne empoignade face à une grande équipe du Widad. Je pense que le nul vierge réalisé à Alger nous a un peu pénalisés. Avec un meilleur résultat, nous aurions abordé la seconde manche avec une autre approche et de meilleures dispositions. Mes joueurs ont été surpris pas la vivacité des attaquants marocains en première période. Pourtant, ils étaient avertis. En seconde période, nous avons dominé les débats. Nous avons eu un meilleur rendement. Nous nous sommes procurés de nombreuses occasions, mais nous avons manqué d’efficacité dans la surface. Aussi, l’arbitre nous a privé d’un penalty qui aurait bien pu changer le cours de la rencontre», a déclaré le coach de l’USM Alger, le Belge Paul Put, à l’issue de l’élimination de son équipe en demi-finale de la Ligue des Champions d’Afrique, samedi soir, face au Widad de Casablanca. Auteurs d’un nul vierge à Alger, les joueurs de la capitale se sont inclinés par le score sans appel de 3 à 1 au match retour. Evoluant dans une configuration tactique de prudence, les Rouge et Noir, qui ont favorisé le jeu de contre surtout, n’ont pas longtemps résisté aux assauts des locaux. 23’, El Katri profite d’une erreur de positionnement des défenseurs usmistes pour venir tromper Zemmamouche. 54’, Bencharki, qui a beaucoup perturbé l’arrière garde de l’USMA, consolide l’avance du WAC. Il reprend de la tête le coup franc bien botté d’Ounadjem. L’expulsion du défenseur marocain Attouchi (56’) a permis aux Algériens de reprendre le contrôle du match. 63’, Abdelaoui redonne l’espoir aux siens en réduisant la marque. Les camarades de Meftah prennent de plus en plus de risques et poussent de plus belle, mais ne parviennent pas à égaliser. Se sont plutôt les joueurs du coach Ammouta qui vont profiter des espaces laissés par les joueurs de l’USMA pour sceller le sort de la partie. D’un puissant tir, Bencharki crucifie Zemmamouche et signe son doublée du jour (90+3’). «Nous sommes très heureux de cette qualification en finale de la Ligue des champions. Ce fut un match difficile face à une bonne équipe de l’USMA. Je pense que la détermination de mes joueurs a fait la différence. Nous avons su profiter des erreurs de la défense adverse pour inscrire deux buts. Cet avantage au score nous a permis de mieux gérer le match», a souligné, pour sa part, l’entraîneur du WAC, Ammouta.

Rédha M.