Ligue 1 (8e journée) : Le PAC affiche ses ambitions

Cette huitième journée a été largement favorable au PAC. Il a suffi d'un succès hors de ses bases devant l'USMBA par la plus petite des marges suite à un but de l'inévitable Benkhelifa.

Il faut dire que cette équipe n'a plus perdu depuis sa défaite lors de la première journée du championnat national de ligue1 devant l"USMAlger sur le score de 3 à 1. Cette formation du PAC de l'ex-président Zetchi est en train de prouver à tous qu'elle est vraiment du solide. L'USMBA, l'une des meilleures équipes du championnat national, l'a vérifié à ses dépens. Grâce à ce triomphe mérité devant un sérieux prétendant, les camarades de Moussaoui sont juchés à la deuxième place en compagnie du CRB et de la JSSaoura. Cette dernière, au stade Imam Lyes de Médéa, a bu le calice jusqu'à la lie en se faisant dominer suite à un superbe doublé de Bahi. Par ce succès, les médéens de Slimani soufflent mieux. De plus, ce dernier, leur coach, avait raison de dire qu’il n’allait pas démissionner. Il faut admettre qu'ils n'ont pas perdu devant le MCA, à Bologhine, et l'ESS, au stade du 08 45. Les gars du Titteri ont prouvé à travers leur victoire, at home, devant la JSSaoura sur le score de 2 à 0 qu'il faudra compter avec eux. Le CRB, qui était il n'y a pas longtemps au poste de leader, est en train de «patiner». Il n'arrive plus à gagner à domicile. Les constantinois sont venus leur prendre deux points importants lors du décompte final. Ils ont même failli perdre lorsque l'arbitre avait sifflé un penalty en faveur du CSC qui sera «vendangé» par Abid. Les belouizdadis aussi auront un penalty que ratera Lakroum, mal inspiré ce jour-là. Le CRB perd ainsi la première place au profit du CSC qui le devance désormais de trois points. La face-à-face au stade Lahoua-Smain entre le DRBT et le NAHD a été très disputé. Les nahdistes, qui avaient ouvert le score les premiers, ont failli retourner au bercail avec les points de la victoire. Les poulains de Mouassa ont attendu l'ultime instant pour rétablir l'équilibre par Benothmani. Au stade de Bologhine, le MCA renoue avec la gagne à l'occasion de la venue de la JSK. Elle avait remporté avec l'art et la manière trois précieux points qui lui ont permis de souffler un peu en attendant la programmation du derby algérois contre l'USMAlger dans les semaines à venir. Il faut admettre que les mouloudéens ont visiblement surclassé une équipe de la JSK qui n'a pas pesé lourd dans la balance. Jean- Yves Chay aura certainement du «pain sur la planche». Le MCA remonte sensiblement au classement général avec neuf points. La JSK avec ses onze points peut attendre des jours meilleurs. A Biskra, l'équipe d'Omar Belatoui a raté de peu la victoire, elle qui menait à la marque après le penalty réussi par Okbi, mais les oranais ne se laisseront pas compter et égalisent par Tiaïba, grâce à un superbe doublé. Finalement, le président Saou vient de limoger Belatoui. Il faut dire que globalement on a assisté à une journée plus qu’acceptable avec treize buts et un match en moins (ESS-USMA).

Hamid G.