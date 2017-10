Le ministre des ressources en eau à Mascara : Mobilisation de toutes les capacités

Les voies et moyens susceptibles d’être utilisés dans la mobilisation des ressources hydriques pour les besoins de l’irrigation agricole, l’AEP et la préservation et la réutilisation des eaux épurées, tels ont été les points principaux autour desquels s’est articulée la visite du ministre des Ressources en eau, hier dans la wilaya de Mascara.

Le premier responsable du secteur a exprimé sa grande satisfaction quant aux efforts conjugués dans l’exécution des programmes inscrits dans cet élan de mobilisation et de captage des eaux et leur exploitation rationnelle, qualifiant la wilaya d’exemple en matière de traitement des eaux usées et la sensibilisation pour la réutilisation des eaux usées s’impose aujourd’hui, plus que jamais, pour une meilleure exploitation des ressources hydriques à des fins agricoles, a-t-il ajouté en substance.

La wilaya a bénéficié de 13 opérations pour un montant de 100 milliards DA destiné à plusieurs communes. Le ministre n’a pas manqué de rappeler à cet effet les grandes lignes directrices du programme quinquennal pour son secteur qui connaît un essor important dans la réhabilitation des retenues et surfaces irriguées, ainsi que les mesures d’accompagnement pour un développement accru et mesuré de l’exploitation rationnelle des nappes phréatiques et des eaux souterraines.

Le ministre a reçu des explications sur la situation du secteur à Aïn Ferrah, et visité le projet de barrage d’Oued Taht dans cette commune. Il a attentivement suivi un exposé sur cet ouvrage de mobilisation des eaux de surface superficielles, un projet de transfert des eaux à partir d’Oued Taht pour l’irrigation du périmètre de Kachout de 500 ha pour une première phase, et l’AEP pour trois communes de près de 8.000 habitants, soit un montant de l’ordre de 6 milliards de DA, ainsi que les points noirs du secteur et les solutions envisagées en matière d’assainissement. La visite du ministre s’est poursuivie sur le site du projet de transfert à partir du barrage d’Ouizert vers le périmètre de Ghriss, et la présentation de la STEP de Mohammadia, dont le taux d’avancement a atteint plus de 80%. Le ministre a donné le coup d’envoi des travaux du projet de transfert des eaux du barrage de Bouhanifia vers le barrage de Fergoug. Un exposé sur le projet de réaménagement et de réhabilitation du périmètre irrigué Habra, d’une superficie de 10.000 hectares à Mohammadia, a également figuré au programme de cette visite, très attendue dans cette région où l’eau n’en finit pas de constituer la préoccupation citoyenne. En effet, pour l’alimentation en eau potable, la pénurie est toujours présente, hiver comme été, dans certaines localités. Pour l’exemple, au chef-lieu de wilaya, des quartiers sont restés sans eau durant 5 jours, voire une semaine, en cette mi-novembre.

L’explication : la rénovation du réseau AEP qui est en cours. La nappe phréatique, elle, a pâti des forages illicites durant ces dernières décennies, notamment dans la plaine de Ghriss où les dégâts sont considérables, avec une énorme baisse du niveau. Si, du côté de l’agriculture, on s’est réjoui des dernières chutes de pluie, malheureusement, pour tout ce qui est de la récupération des eaux, la wilaya souffre de l’insuffisance des capacités de stockage, voire de barrages. Pour cause, le triplex Ouizert, Chorfa et Bouhanifia s’avère insuffisant, avec sa capacité de 254 millions de mètres cubes, alors que celui de Bouhanifia se trouve envasé à plus de 50%, portant ainsi le volume de vase contenue au niveau des quatre barrages à plus de 40 millions de mètres cubes. Le barrage d’Oued Fergoug, d’une capacité de 17 millions de mètres cubes est totalement envasé. C’est pratiquement un barrage mort.

Les différentes opérations de désenvasement entreprises ont été pratiquement vaines, alors que le rehaussement de la digue ne pourrait être envisagé, car risquant de provoquer des inondations de la route nationale et de la voie ferrée. La situation de cet ouvrage a eu des conséquences néfastes sur les périmètres de Sig et de Habra, où l’oliveraie et l’orangeraie se trouvent menacées.

À chaque été, les irrigants de ces périmètres montent au créneau pour revendiquer un renforcement des quotas d’irrigation. Côté station de lagunage dans la wilaya, on en compte treize, mais leur exploitation est-elle à la mesure de l’investissement consacré ? En attendant, les agriculteurs en profitent pratiquement sans contrepartie. Reste le cas de la station des périmètres d’El-Koayer, à Mascara, qui n’est au demeurant plus fonctionnelle.

Enfin, dans le sud de la wilaya, à proximité d’oued El-Abtal, la réalisation du minibarrage d’oued Taht, longtemps attendue, l’apport de cet ouvrage, d’une capacité de 7 millions de mètres cubes, constituera certainement un apport considérable pour la région. Le ministre animera un point de presse, à l’issue de sa visite.

A. Ghomchi