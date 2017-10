Autoroute Est-Ouest : Le péage entre 1 et 1,5 DA le km

Pas moins de «1.289 caméras de surveillance seront en principe installées au niveau des autoroutes, ainsi que 43 stations de services», a indiqué Ali Khelfaoui, directeur de l’Agence des autoroutes (ADA). Le directeur général de l’ADA, Ali Khelfaoui, a annoncé hier l’installation, sur l’autoroute Est-Ouest, de 55 stations de paiement et 31 aires de repos, en plus de la création d’une radio dédiée exclusivement aux informations du réseau autoroutier.

Dans une déclaration à la presse, M. Khelfaoui a précisé que le péage entrera en vigueur à la fin de l’année prochaine, et les automobilistes devront payer entre 1 et 1,5 DA le km, à moins qu’ils ne préfèrent emprunter les chemins de wilaya et communaux, c’est-à-dire les anciennes routes. Il a par ailleurs indiqué que le fatidique tronçon de Bouira, qui voit circuler plus de 90.000 véhicules par jour, sera incessamment livré. Quant à celui reliant Annaba à la Tunisie, le même responsable a précisé qu’il était à l’arrêt, en raison d’un litige avec l’entreprise chinoise en charge de sa réalisation. Le ministère des Transports a annoncé, il convient de le rappeler, que les travaux de l’autoroute Est-Ouest ont repris, cette année, ce qui va permettre de parachever les 84 kilomètres restants du «projet du siècle». Le projet a été attribué à des entreprises nationales qui auront la mission de le finaliser en 18 mois. «Une fois terminés, tous les équipements et les structures d’accompagnement sur tout le tracé de l’autoroute, il sera procédé à l’introduction des péages», avait indiqué le ministre des Travaux publics. Le premier ministre avait également déclaré, récemment, lors de la session de réponse aux questions des députés du Conseil de la nation, que «l’Algérie est le seul pays dont les autoroutes sont gratuites». Une manière pour lui d’annoncer que prochainement, l’autoroute Est-Ouest sera payante. Pour le moment, aucune date n’a été avancée pour cela, mais il est très probable que les péages seront installés dès que le chantier de cette autoroute sera définitivement achevé.

Il est utile de rappeler que l’Algérienne des autoroutes (ADA) est née au mois de juin dernier. L’objectif étant d’établir la recherche d’une meilleure efficience dans la prise en charge des missions de service public autoroutier, chose qui a amené le gouvernement à créer cet établissement sous forme d’EPIC, chargé de la réalisation et de l’exploitation du réseau autoroutier national.

L’ADA est chargée en fait de réaliser ou de faire réaliser toutes les études nécessaires liées à la réalisation des infrastructures autoroutières, à la promotion et au développement du réseau autoroutier national, et d’en assurer le suivi et le contrôle ; d’assurer la coordination technique des études, projets, suivi des travaux et gestion des contrats de travaux de l’ établissement, et de coordonner la préparation et le lancement des travaux de réalisation et d’aménagement des infrastructures autoroutières. Elle a également pour mission de veiller à la qualité et à la conformité des travaux de réalisation et d’aménagement, au respect des normes et des prescriptions techniques contenues dans les contrats, d’assurer la réception définitive des travaux et des aménagements objet des contrats, de coordonner, en relation avec les directions régionale, les activités de réalisation des travaux autoroutiers et les activités des bureaux d’études chargés du suivi et du contrôle des travaux.

Elle s’occupe également de développer les systèmes informatiques nécessaires à la réalisation et à la gestion des projets, de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de développement de l’établissement, de consolider, de suivre et d’évaluer les plans d’action et les bilans d’activités des différentes structures de l’ établissement, d’assurer le suivi des études et des projets de développement et de mettre en œuvre des bases de données liées aux activités de l’établissement, notamment du trafic autoroutier, de la collecte et du traitement des informations.

M. Zaâlane rend hommage aux journalistes

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a organisé, hier au siège du ministère à Ben Aknoun, une cérémonie conviviale en l’honneur des journalistes qui suivent les activités du secteur, à l’occasion de la commémoration de la Journée nationale de la presse.

M. Zaâlane a rappelé, à cette occasion, le message du Président de la République qui a mis en avant le rôle important des professionnels des médias dans la défense des intérêts suprêmes de la nation. Le ministre a rappelé également les sacrifices consentis par la corporation, qui a payé un lourd tribut durant la décennie noire, afin de maintenir et de sauvegarder les valeurs de la République.

S. E.