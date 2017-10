Elections locales du 23 novembre, Coordination nationale de la société civile : Plus de crédibilité au scrutin

Le président d’honneur de la Coordination nationale de la société civile (CNSC), Said Bouhadja, a appelé samedi dernier à Bouira les membres de son organisation à œuvrer pour la mobilisation des masses populaires pour donner «plus de crédibilité» aux prochaines élections locales.

«La CNSC est un outil de rapprochement entre le citoyen et ses responsables, et ses membres doivent travailler davantage de façon à mobiliser les masses pour donner plus crédibilité au scrutin du 23 novembre», a déclaré M. Bouhedja, lors d’une cérémonie d’installation de la commission de wilaya de la CNSC.

«Il faut mobiliser tous les citoyens pour assurer une forte participation à ce rendez-vous électoral et lui donner davantage de crédibilité (...) Tout cela nécessite un énorme travail», a-t-il insisté.

Le président d’honneur de la CNSC a en outre tenu à rendre hommage, à l’occasion de la commémoration des évènements du 17 octobre 1961, «à tous les martyrs de la Révolution nationale qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions vivre dans la liberté et la démocratie».

«L’Algérie a franchi de grands pas dans l’instauration de la paix et de la stabilité, et actuellement donne des leçons aux autres nations en la matière (...) tout cela doit être valorisé et préservé car notre pays a beaucoup souffert des années d’extrémisme et de terrorisme», a-t-il encore insisté, louant «les valeurs morales, civilisationnelles et politiques de la charte pour la paix et la réconciliation nationale initiée par le Président de la République».

La CNSC et son bureau de Bouira doivent ainsi travailler de façon «à préserver ces acquis et pour l’unité des Algériens, afin de pouvoir faire face à toute éventuelle menace d’instabilité pouvant émaner de l’extérieure», a-t-il relevé. (APS)