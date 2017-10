Elections locales du 23 novembre, El Islah : renforcer les prérogatives de l’élu local

Le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a plaidé samedi dernier à Constantine pour le renforcement des prérogatives de l’élu local. Dans son allocution lors d’une conférence régionale d’encadrement des têtes de listes de son parti dans les wilayas de l’Est tenue à la maison de jeunes Ahmed-Saâdi, M. Ghouini a considéré que le renforcement des prérogatives permettra aux instances élues locales d’assumer un rôle plus large en tant que «force de proposition, instance de délibération et pouvoir exécutif».

Après avoir réitéré son soutien pour le «dialogue avec tous les partenaires politiques», le président d’El Islah a souligné que son parti souhaite «engager une nouvelle phase d’entente nationale rassemblant toutes les composantes de la société algérienne et ouverte à toutes les initiatives».«Nous œuvrerons constamment à faire échec à tous ceux qui guettent la patrie, à consolider l’immunité de la nation, à rectifier notre processus démocratique, à fortifier les institutions du pays et à resserrer le rang national», a soutenu M. Ghouini, affirmant que lorsqu’il s’agit de l’Algérie, «nous serons en première ligne pour la défendre, à l’instar des chouhada qui se sont sacrifiés pour la patrie».

Le président du mouvement El Islah a en outre appelé à œuvrer énergiquement «pour ne pas laisser les citoyens sombrer dans le désespoir», affirmant que son parti sera toujours présent à tous les rendez-vous de construction du pays, y compris à la prochaine élection locale.

Le Mouvement El Islah a choisi pour cette élection «des candidats compétents qui placent les intérêts suprêmes du pays avant tout», a souligné Filali Ghouini, ajoutant que son parti a présenté des listes pour les élections locales du 23 novembre dans six communes de la wilaya de Constantine : El Khroub, Hamma Bouziane, Ibn Ziad, Ouled Rahmoune, Zighoud Youcef et Constantine. (APS)