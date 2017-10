Elections locales du 23 novembre, Parti des travailleurs : Défendre les acquis

La Secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune a déclaré, samedi dernier à Alger, que sa formation politique participerait aux élections locales pour défendre «les acquis réalisés» dans divers domaines et mettre en avant les défis que ces assemblées doivent relever pour contribuer à la réalisation du développement local dans le cadre d’une gestion «juste et démocratique». Lors d’une réunion des têtes de listes du PT en prévision des élections locales du 23 novembre prochain, Mme Hanoune a précisé que son parti participerait à ce rendez-vous électoral avec 520 listes composées «de compétences scientifiques, militantes et politiques». La SG du PT a insisté sur «l’impératif d’organiser des élections régulières et transparentes et d’éviter les erreurs du passé», soulignant que le PT s’opposait à toute action visant à déstabiliser le pays. Le PT «n’avancera aucune promesse» durant sa campagne électorale mais s’engagera, toutefois, à mener un combat en faveur de la société, en appelant les citoyens à se mobiliser en intensifiant l’action de proximité, à pallier tous les obstacles et à protéger l’économie nationale». «Ceux qui ont détourné les deniers publics doivent rendre des comptes», a martelé la SG du PT, mettant l’accent sur «la nécessité de lutter contre la corruption». Mme Hanoune a également appelé à «protéger les droits des travailleurs et le pouvoir d’achat des citoyens, mettre un terme à la marginalisation et à la politique d’austérité, lutter contre le chômage et réaliser des projets développement dans toutes les régions du pays». (APS)