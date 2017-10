Elections locales du 23 novembre, Front El Moustakbal à Skikda : moraliser l’action politique

Le président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, a appelé samedi dernier à Skikda à «moraliser» l’action politique afin de redresser le pays. Dans un meeting populaire animé à la salle de cinéma Nedjma, dans le cadre de la célébration du 56e anniversaire de la journée nationale de l’Emigration, M. Belaïd a considéré que le discours développé par son parti est basé sur «la moralisation de la politique et le respect de l’homme», estimant qu’il est impossible de bâtir une société sans règles morales.

Le président du Front El Moustakbal a également considéré que «l’action politique commence par un contrat moral pour que le peuple puisse refaire confiance aux responsables politiques» dont la plupart, a-t-il renchérit, optent aujourd’hui pour «le mensonge pour parvenir au pouvoir». Selon M. Belaïd, le changement s’opère au travers une mue des mentalités, des méthodes et des pratiques en commençant par une élection propre sans aucune bavure ni fraude. Une telle élection exige, a-t-il ajouté, la constitution d’une commission nationale indépendante et «élue» de surveillance des élections ainsi que proposé par le Front El Moustakbal depuis 2012.

Le Front El Moustakbal est engagé dans la prochaine élection locale dans 303 communes et dont les listes ont été choisies par la base, a indiqué son président qui a estimé que son parti constitue «une véritable force sur la scène politique nationale». (APS)