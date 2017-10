Elections locales du 23 novembre, Révision de la loi électorale : Garantir des élections propres

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, Abdelwahab Derbal, a plaidé, mercredi dernier à Tiaret, pour la révision de la loi électorale et celle régissant la HIISE. En marge de sa visite dans la wilaya de Tiaret, Abdelwahab Derbal a déclaré à la presse que la révision de ces deux lois «vise à garantir des élections propres».

Pour le président de la HIISE, la loi électorale actuelle assure de nombreuses garanties pour les parties impliquées dans l’opération de vote, «mais ces garanties ne sont pas suffisantes et cette loi ne traduit pas le niveau culturel, civilisationnel du citoyen algérien et ne reflète pas son vécu, poussant l’électeur à s’abstenir le jour du scrutin». Abdelwahab Derbal a souligné que la révision de la loi électorale «doit prendre en considération les spécificités du citoyen et minimiser les problèmes relevés lors de sa mise en application pour permettre au peuple d’exercer sa souveraineté». Il a estimé que cette révision «est un moyen pour améliorer le processus électoral».

Dans ce contexte, il a appelé toutes les parties impliquées dans le processus électoral — la classe politique, l’administration, la HIISE et les électeurs — à œuvrer, chacun en ce qui le concerne, pour assurer des élections propres et transparentes en Algérie. Par ailleurs, Abdelwahab Derbal a rappelé «certaines lacunes» relevées dans la loi régissant la HIISE, notamment celles concernant les cas de rejet de listes sans aucune base juridique valable et le manque de temps entre le dépôt des candidatures et la clôture des candidatures, «ce qui ne donne pas de délais suffisants à la HIISE de prendre les décisions appropriées», a-t-il estimé.

Le même responsable a également souligné la nécessité de rattacher la HIISE au Conseil constitutionnel, estimant toutefois que cette mesure «nécessite une étude approfondie», affirmant que cette opération nécessite en plus de «la révision des deux lois». Concernant le rejet des candidatures, Abdelwahab Derbal a déploré le fait que certains rejets ne s’appuyaient sur aucune base juridique, appelant, dans ce contexte, l’administration comme les autorités judiciaires «à faire preuve de discernement». Dans ce contexte, il a précisé que les autorités judiciaires «ont souvent opté pour la facilité en s’alignant sur les décisions administratives rejetant 95% des candidatures refusées dans les différentes wilayas qu’il a visitées». Il citera à titre d’exemple le cas de la wilaya d’El Bayadh où 40% de ceux dont les candidatures ont été rejetées ont été réintégrés sur décision de la justice. Le président de la HIISE a estimé qu’«il est temps de rétablir la confiance entre la classe politique, le citoyen et l’administration pour atteindre un niveau de prise de conscience permettant au peuple de suivre ses affaires générales qui sont au cœur de l’exercice de son devoir électoral.» Lors de sa visite au siège de la wilaya, M. Derbal a reçu des explications sur les préparatifs des prochaines élections locales. La wilaya de Tiaret compte 538.137 inscrits sur les listes électorales dont 7.554 nouveaux électeurs et 2.550 radiés depuis le début du mois d’octobre. Treize listes briguent les sièges de l’APW et 254 autres sont en lice dans les 42 communes que compte la wilaya de Tiaret.