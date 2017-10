Le Coin du copiste : 10 jours de projections à Oran

Quelques jours à peine après la tenue à Alger du colloque sur « La mémoire des films », au Palais de la culture, et ce, en présence du ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, qui avait instruit les responsables et professionnels du 7e art des nouvelles dispositions à prendre en considération pour l’amélioration des conditions de conservation du patrimoine filmographique que détiennent les cinémathèques algériennes, c’est la ville d’Oran qui met à exécution ces recommandations au caractère urgent, puisque les copies des films accusent une dégradation et risquent de disparaître des archives. C’est donc chose faite avec le musée du cinéma de la capitale de l’Ouest qui a programmé depuis ce samedi et ce, jusqu’au 1er novembre, une série de grands classiques comprenant 10 longs métrages qui avaient remporté dans les années quatre-vingts un succès certain aussi bien au pays qu’à l’étranger. Les séances qui sont animées par la chercheuse Latifa Lafer, qui lance le débat avec les téléspectateurs après chaque projection, présentent d’anciens films à l’affiche, à commencer par le célèbre et admirable Tahiya ya Didou, de Mohamed Zinet, en passant par L’aube des damnés, d’Ahmed Rachedi, Leila et les autres, de Sid-Ali Mazif, Les Déracinés, de Lamine Merbah et des films d’anthologie, à l’instar de Omar Gatlatou et Les vacances de l’inspecteur Tahar, de Moussa Haddad et d’autres titres non moins intéressants. Certes, les films ne sont pas nouveaux et font partie des productions des années 60, 70 et 80, mais ce qu’il est important de noter c’est que toutes ces œuvres ont été restaurées et vivent ainsi une seconde vie que le public, qui n’a pas toujours la possibilité de les voir, pourra, surtout s’il s’agit d’un jeune public, les découvrir et les apprécier à leur juste valeur. Beaucoup de ces films qui sont sortis quelques années après l’indépendance font directement allusion à l’histoire de la guerre de Libération nationale en fonction de la sensibilité et des idées des cinéastes. On peut même dire que c’est au cœur de cette thématique de base que le cinéma algérien a été lancé. Tous ces films de qualité n’ont pas toujours bénéficié d’un écho favorable dans les programmations occidentales à leur sortie, mais vont connaître grâce au fulgurant développement du 7e art des consécrations notoires, comme la Palme d’or lors du festival de Cannes pour Chroniques des années de braise sorti en 1975. Puis les sujets des nouvelles fictions s’orienteront vers les problématiques de société et viendront alors d’autres nouveaux succès.

L. Graba