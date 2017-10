Point de presse avec Idir, à l’Office Ryad el-Feth : « je n’ai jamais émis le désir de ne pas chanter dans mon pays »

Après une absence de 39 ans de la scène artistique algérienne, le mythe de la chanson kabyle, Idir, revient fêter Yennayer 2018 avec ses fans et ce, les 4 et 5 janvier prochain au niveau de la coupole Mohamed-Boudiaf. C’est l’annonce faite par le célèbre chanteur, icône des années 70, lors d’un point de presse animé hier en présence de Sami Bencheikh El Hocine, directeur général de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA).

Pour compléter ce retour tant attendu par les nombreux fans sur plusieurs décennies, l’interprète de Vava Inouva a indiqué à l’assistance que son dernier coffret regroupant tous les albums et retraçant l’ensemble de sa carrière sera dévoilé au public, faisant ainsi suite à l’information communiquée par le DG de l'ONDA lors d'une conférence à la salle Frantz-Fanon de l'Office Ryad el Feth et ce, en présence du chanteur et de son éditeur. "Idir est un grand monsieur, un des plus grands auteurs, qui a beaucoup de modestie, et qui n’a rien exigé pour revenir chanter dans son pays, si ce n'est l'amour grandissant qu’il a toujours porté pour son pays" a-t-il affirmé. Cette soirée qui est promise, sera sans aucun doute inouïe et unique en son genre et verra, selon les organisateurs, probablement la présence de grands chanteurs avec lesquels Idir s'est produit. "Nous avons envoyé des invitations et je relance mon invitation à travers Idir et à travers vous", fera savoir M. Bencheikh. Ce grand interprète de la chanson kabyle, qui a tant bercé l'enfance de plusieurs générations avec ses grandes chansons, donnera ainsi un concert exclusif, ce qui attirera une grande foule qui applaudira son retour sur la scène algérienne. De son côté, Idir s'est déclaré heureux de revenir dans son pays natal, il promet, d'ailleurs, de retrouver son public lors d'un méga-concert les 4 et 5 janvier et une tournée à travers des villes, en l’occurrence Bejaïa, Bouira, Constantine, Tizi Ouzou, Batna, Annaba et Tlemcen. Répondant à une question relative à son absence, Idir a affirmé: "Notre métier est ainsi fait, d'une colline à l'autre, ensuite il y a des péripéties de l'histoire de notre pays qui fait que l’on traverse des zones de turbulences où il était difficile de revenir pousser la chansonnette". Et de poursuivre : « A aucun moment je n'ai émis le désir de ne pas chanter dans mon pays", a-t-il ajouté. "La chanson est le seul élément pour te faire entendre" dira Idir, "si les gens écoutent mes chansons c'est une manière de se rapprocher de moi", conclut-il.

Sihem Oubraham