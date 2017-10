22e Salon international du livre d’Alger : 232.000 titres et une riche programmation littéraire

À l’occasion de la tenue du 22e Salon international du livre d’Alger (SILA), une conférence de presse a été animée, hier à la Bibliothèque nationale à Alger, par Hamidou Messaoudi, le commissaire du SILA, qui a esquissé les grandes lignes du plus grand événement culturel en Algérie, devant se tenir du 26 octobre au 5 novembre, au palais des Expositions (Safex).

En raison des relations politiques et culturelles qui lient l’Algérie et l’Afrique du Sud et celles d’amitié entre les deux peuples, le pays de Madiba sera l’invité d’honneur du 22e SILA. Cette manifestation culturelle coïncide avec la célébration en Afrique du Sud du centenaire d’Oliver Reginald Tambo, né en 1917 dans le village de N’Kantolo à Mbizana (Cap oriental). O. R. Tambo est une icône nationale en Afrique du Sud et un héros de la lutte de libération, qui a façonné la vision, la mission, le système de valeurs et la démocratie constitutionnelle du pays.

Pas moins de cinquante pays prendront part au SILA avec 972 maisons d’édition dont 314 algériennes. Elles étaient 291 à participer lors de la précédente édition, soit une augmentation de 7,3%. Côté livres, 232.000 titres seront exposés aux différents pavillons de la Safex dont 30% de titres algériens. Hamidou Messaoudi a indiqué que 97 titres seront interdits au salon pour apologie de la violence, de discrimination et de terrorisme. « Nous sommes contre la censure, les titres interdits sont soumis à plusieurs lectures par une commission indépendante, sous la tutelle du ministère de la Culture. L’année passée, ils étaient 131 titres interdits, et je tiens à préciser que tous les pays du monde refusent les titres qui font l’apologie de la violence », a souligné le commissaire du SILA. Le conférencier a manifesté son contentement quant à la réputation mondiale du SILA qu’il considère comme étant le premier dans le monde arabe et le continent africain. « Le SILA a atteint un grand degré de professionnalisme, et ce, selon les témoignages des invités étrangers. Un Algérien sur 27 visite le SILA, ce qui est énorme », a-t-il fait savoir. Toutefois, le commissaire du SILA a appelé les maisons d’édition algériennes à redoubler d’efforts par rapport au design des stands et aux programmations littéraires. « Au Salon du livre de Paris, des milliers de rencontres se tiennent avec seulement 16 activités organisées par la direction du salon. Il est temps que chaque éditeur organise la présentation de ses auteurs et des rencontres thématiques pour créer une tribune aux auteurs et enrichir le débat littéraire », a-t-il préconisé. Annoncant que l’invité d’honneur de la prochaine édition sera la Chine, Hamidou Messaoudi a déclaré que 85 personnalités littéraires sont invitées au 22e SILA dont 50 Algériens.

De riches rencontres, colloques et conférences sont au menu de cette édition, à l’exemple de conférences organisées par le Haut Conseil islamique, le Haut Conseil de la langue arabe, un colloque international organisé par le Haut Commissariat à l’amazighité sur le centenaire de la naissance de Mouloud Mammeri, la célébration du 40e anniversaire de la mort de Moufdi Zakaria par la fondation éponyme, la 9e édition de rencontre des écrivains euromaghrébins organisée par l’Union européenne, plusieurs conférences au stand de l’ANEP, un programme spécial pour le pays invité d’honneur, riche en littérature et aux deux prix Nobel, douze estrades pour de grands noms de la littérature, à l’exemple d’Anouar Ben Malek ou l’auteur irakien Ali Badr, quatre rencontres thématiques, un focus sur « Islam et Occident, regards croisés », une rencontre thématique pour la célébration du Premier Novembre sous l’intitulé « Autopsie du colonialisme », tout un programme intitulé « Esprit Panaf » qui mettra l’accent sur la littérature africaine, littérature orale au SILA avec la poésie Melhoun, et enfin, le programme

« ciné SILA » qui propose des projections de films en partenariat avec la Cinémathèque algérienne.

En somme, le 22e SILA rend hommage à des auteurs et penseurs qui nous ont quittés depuis la dernière édition. Il s’agit de Malek Chebel, Charles-Henri Favrod, Abderrahmane Hadj Salah, Abdelkrim Djilali, Louisa Aouzelleg, dite Dyhia Louize, Abdellatif Ben Oum Hani, Rédha Malek, Bel Abbes Neddar, Mohamed Hamoutène et enfin André Ravereau, en hommage à leur contribution à la littérature algérienne, à la pensée, à l’art, à la critique et à la diffusion du livre et du savoir en Algérie.

Kader Bentounès