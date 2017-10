Education : installation du Conseil national des programmes

La ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghebrit, a procédé hier à l’installation officielle du Conseil national des programmes, une instance nationale consultative chargée d’émettre des avis et de faire des propositions sur toute question relative aux programmes, méthodes, horaires et moyens d’enseignement.

Le Conseil a, notamment pour mission, au titre du même décret, de proposer la conception générale des enseignements, la formulation des objectifs généraux de l’enseignement à partir des finalités de l’éducation. Il est également chargé de la «définition des profils de formation du personnel d’enseignement, et l’exploitation des observations, avis et recommandations émis par le Conseil national d’éducation et de formation et l’Observatoire national d’éducation et de formation, relatifs aux programmes, moyens didactiques et équipements scientifiques et pédagogiques».

Présidé par Mme Cherifa Ghetas, universitaire spécialisée dans la didactique de la langue arabe, le Conseil est composé de deux responsables de l’administration centrale du ministère de l’Éducation nationale en charge des enseignements, de l’inspecteur général du ministère l’Éducation nationale, de deux praticiens dans le domaine de la pédagogie, du directeur général de l’Institut national de recherche en éducation (INRE), du directeur de l’Observatoire national d’éducation et de formation (ONEF), du président du Conseil national d’éducation et de formation (CNEF), des présidents des groupes spécialisés, de cinq membres parmi les universitaires spécialisé dans les langues, les sciences de l’éducation, les sciences humaines et sociales, les sciences exactes et expérimentales et la technologie, les arts et l’éducation physique et sportive, et des experts relevant des institutions, outre un expert du Conseil supérieur de la langue arabe, un expert du Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), un expert du Haut conseil islamique (HCI), un expert du Centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954. Dans son allocution, la ministre de l’Éducation nationale a affirmé que le Conseil national des programmes «émettra des avis et soumettra des propositions, aux côtés de l’Observatoire national de l’éducation et de la formation, une instance consultative, installée en 2016, ayant pour mission d’observer le fonctionnement du système national d’enseignement dans toutes ses composantes». Le Conseil se chargera, notamment de «la refonte pédagogique des contenus d’enseignement, en élargissant la réflexion et en lançant les débats autour des questions dépassant celles liées à l’enseignement des matières», a indiqué Mme Benghebrit, qualifiant le Conseil d’«espace de réflexion et de force de proposition». Appelant les membres du Conseil à accomplir leur rôle «crucial» consistant à actualiser et améliorer les programmes pour la mise en oeuvre de la réforme du système éducatif, qui ne peut être dissocié de l’acte éducatif, un des fondements sur lesquels se base la politique du secteur, Mme Benghebrit a souligné l’importance de faire preuve de «rigueur et de précision». La ministre de l’Éducation nationale a mis en avant l’importance de «mettre fin à la déperdition scolaire», relevant que l’échec scolaire atteignait des taux élevés en deuxième année primaire et dans les classes transitoires entre le primaire et le moyen, le moyen et le secondaire Dans ce contexte, Mme Benghebrit a passé en revue les solutions adoptées pour le règlement de la déperdition et de l’échec scolaires, consistant en la stratégie nationale de traitement pédagogique qui vise à prendre en charge les difficultés d’apprentissage et les disparités entre apprenants en termes d’intelligence. (APS)

------------------///////////////////

Poursuivre le dialogue



La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghebrit, a mis l'accent, hier à Alger, sur l'importance de poursuivre un dialogue organisé avec les partenaires sociaux, pour préserver la scolarisation des élèves et garantir la transparence en matière de gestion. «Un dialogue constant avec tous les acteurs, dont les partenaires sociaux est à même d'encourager à exprimer les opinions et d'améliorer la situation, tout en préservant la scolarisation des élèves et en garantissant la transparence dans la gestion», a précisé Mme Benghebrit, ajoutant que l'objectif était de «créer un climat éducatif propice». Concernant les fonctionnaires des services économiques qui menacent d'organiser un mouvement de protestation, la ministre, qui a rappelé que la protestation était un droit, a toutefois indiqué que «le ministère n'avait pas encore reçu de préavis de grève. Le secteur a réalisé plusieurs acquis avec le partenaire social, particulièrement la charte de déontologie de l'éducation». (APS)