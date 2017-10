Diplomatie : M. Messahel reçoit les nouveaux ambassadeurs du Chili du Canada et de Tanzanie

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu, hier, M. Carlos Olguin, qui lui remis les copies figurées des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Chili auprès de la République algérienne démocratique et populaire, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.



M. Messahel, a également reçu Mme Patricia McCullagh qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès de la République algérienne démocratique et populaire.



Il a enfin reçu M. Omar Yussuf Mzee, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Unie de Tanzanie auprès de la République algérienne démocratique et populaire. (APS)