Education : Poursuivre le dialogue

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit a mis l'accent, samedi à Alger, sur l'importance de poursuivre un dialogue organisé avec les partenaires sociaux pour préserver la scolarisation des élèves et garantir la transparence en matière de gestion. "Un dialogue constant avec tous les acteurs, dont les partenaires sociaux est à même d'encourager à exprimer les opinions et d'améliorer la situation tout en préservant la scolarisation des élèves et en garantissant la transparence dans la gestion", a précisé Mme Benghebrit, ajoutant que l'objectif était de "créer un climat éducatif propice". Concernant les fonctionnaires des services économiques qui menacent d'organiser un mouvement de protestation, la ministre qui a rappelé que la protestation était un droit, a toutefois indiqué que le ministère n'avait pas encore reçu de préavis de grève. Le secteur a réalisé plusieurs acquis avec le partenaire social, particulièrement la charte de déontologie de l'éducation", a-t-elle rappelé.(APS)