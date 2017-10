Détournement de l’avion transportant les cinq dirigeants du FLN, le 22 octobre 1956 : Un acte inédit de piraterie aérienne

Alors que la lutte de Libération battait son plein partout en Algérie, le colonialisme français, poussé à bout, commettait un fait qui restera gravé dans la mémoire de la navigation aérienne. Ce fut le premier acte de piraterie internationale ayant concerné un avion civil de transport de voyageurs, détourné de sa destination.

Il a été perpétré par la France. En ce 22 octobre 1956, un avion de la compagnie Air Atlas, qui transportait de Rabat à Tunis cinq dirigeants du Front de libération nationale, en l’occurrence Ahmed Ben Bella, Mohamed Khider, Mostefa Lacheraf, Mohamed Boudiaf et Hocine Aït Ahmed, est arraisonné en plein vol par l’aviation française et forcé d’atterrir à l’aérodrome d’Alger. Ainsi, un rapt diabolique est accompli à la face du monde. Auparavant, ces cinq chefs historiques se sont entretenus avec le sultan du Maroc, Mohammed V et son fils le prince Hassan, à Rabat. Le sujet portait sur la conférence de Tunis qu’ils devaient rejoindre. La décision de passer à l’action fut prise, par Robert Lacoste, ministre-résident en Algérie, avec l'aval du président du conseil, Guy Mollet.

L’équipage de l’avion, qui était exclusivement au service de l’État marocain, ne pouvait certainement pas résister aux injonctions des autorités françaises.

Selon les témoignages d’Ahmed Ben Bella, «il était prévu que nous nous réunissions à Madrid, et non au Maroc, afin d'étudier les résolutions du Congrès de la Soummam. Aït Ahmed venait d'Amérique, et nous allions, Khider et moi, partir à Madrid, alors que nous étions également sur le point de tenir une rencontre officielle à Tunis réunissant les Marocains, les Tunisiens et les Algériens».

Après de longs et épuisants interrogatoires dans les locaux de la DST à Bouzaréah, les cinq dirigeants historiques ont été emprisonnés en France, tour à tour, à la prison de la Santé, à l'île d'Aix, au château de Turquant et à Aulnoy, où ils ont été séquestrés jusqu'à l’indépendance du pays.

La France, en détournant cet avion, commettait un acte de piraterie désavoué amplement par l’opinion internationale et par les soutiens et les sympathisants européens de notre cause.

Une chose est sûre. L’arrestation de ces dirigeants était loin de signer l’agonie ou la fin brutale d’une révolution portée à bout de bras par tout un peuple. C’est ce qu’affirmèrent les cinq historiques face à leurs geôliers : «Ce n’est pas l’arrestation de quelques dirigeants ou responsables qui mettra fin à un mouvement d’envergure issu des profondeurs du peuple.»

L’histoire leur a donné raison. La même année, deux événements majeurs renforçaient la conduite d’une révolution nourrie d’une conscience patriotique inébranlable chargée de nobles idéaux.

Le 19 mai 1956, des lycéens et des étudiants ont pris la décision d’interrompre leurs études et de répondre à l’appel du FLN, pour rejoindre leurs frères de combat. Ensuite, ce fut la tenue des assises de la Révolution, le 20 août 1956, pour donner une armature organisationnelle et politique, avec le Congrès de la Soummam.

M. B.