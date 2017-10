1re réunion du Groupe de travail du Forum mondial de lutte contre le terrorisme sur l’Afrique de l’Ouest : Renforcer la coopération et les capacités

L'Algérie abrite, demain et mardi, la 1re réunion plénière du Groupe de travail du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF) sur l’Afrique de l’Ouest, a indiqué, hier, un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Cette rencontre du Groupe de travail du GCTF sur l’Afrique de l’Ouest, co-présidée par l’Algérie et le Canada, "regroupera de hauts fonctionnaires et des experts dans les domaines de la prévention et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, de la sécurité des frontières et de la lutte contre le financement du terrorisme, des pays membres du Forum GCTF, des pays de la région de l’Afrique de l’Ouest ainsi que des organisations internationales et régionales, dont l’ONU et l’Union africaine", précise la même source. La réunion "marquera le passage du Groupe de travail sur le renforcement des capacités dans la région du Sahel au Groupe de travail sur le renforcement des capacités dans la région de l’Afrique de l’Ouest, tel qu'approuvé lors de la réunion ministérielle du GCTF du 20 septembre 2017". Elle sera également l’occasion pour les membres du GCTF de "faire le bilan des activités réalisées en vue de renforcer la coopération et les capacités dans les domaines prioritaires du plan de travail de ce Groupe : sécurité frontalière, coopération et renforcement sur les plans législatif et judiciaire, coopération entre les services de police, lutte contre le financement du terrorisme, mobilisation de la communauté et, pour la première fois, discuter de la participation de la femme à la lutte contre le terrorisme", souligne le MAE. Les travaux de cette réunion seront officiellement ouverts par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. (APS)