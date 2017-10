Dans la lucarne : Madjer et l’équipe locale

Notre football a été, ces derniers temps, malmenés comme jamais. L’élimination du Mondial russe, alors qu’on avait nourri de sérieux espoirs pour y être, a fait des « vagues ». On a rarement vu notre public, nos analystes et même carrément nos techniciens réagir de la sorte. Ils ne veulent pas, a priori, se laisser faire, comme ce fut le cas par le passé. Il y a comme une envie de s’impliquer dans tout ce qui touche à l’équipe nationale. Celle-ci, comme l’avait dit un éminent spécialiste, appartient à tout le monde. C’est presque du communautarisme, où ce qui « m’appartient, t’appartient presque de fait ». C’est peut-être cette façon de «sentir» les choses que l’on commence, çà et là, à penser qu’on est les véritables responsables de ce « onze » national qui ne laisse personne indifférent. Toutefois, au fond, ce n’est qu’un sentiment, un « feeling » sans plus. Le reste, c’est une affaire pour adultes où les enfants doivent s’occuper d’autre chose, pour ne pas dire de leur éducation, de leurs jouets pour s’occuper et se distraire un peu plus.

Le football est quelque chose de sérieux. Le Sport ou le football, c’est comme le « fait social, en sociologie, il est total ». Par conséquent, ce n’est pas donné au premier venu de venir remettre en cause toute une organisation, une stratégie, pour ne pas dire un système. Il est bien « huilé » en dépit de quelques « craquements » passagers auxquels, toutefois, il faudra trouver des remèdes express. Là, cependant, comme dirait le « vieux sage », on « apprend de nos erreurs ». Nous avons tenté, sans demander l’avis de personne, une expérience qui n’a rien donné. On peut dire qu’elle a « foiré » d’une manière presque « burlesque », puisqu’on a été éliminé par un pays en proie à une situation très difficile, pour ne pas dire plus. Alcaraz a été ramené et on lui a donné à s’occuper des deux équipes. C’est-à-dire l’EN A « truffée » de joueurs « pros » et l’EN locale. On avait pensé que ce technicien, que personne ne connaissait avant, hormis le fait qu’il a fait rétrograder Granada (Grenade) en division inférieure. Une équipe qui encaissait les « scores fleuves » comme le commun des mortels buvait des tasses de café chez «ammi Ali» le propriétaire du « café du coin ».

On lui avait donné une importance démesurée, sans bornes. Résultats des courses, il nous a éliminés de la CHAN2018 qui sera finalement organisée par le Maroc. Tout le monde sait désormais, et avec cette expérience d’Alcaraz, qu’on ne peut prendre deux équipes nationales en même temps. A l’impossible nul n’est tenu, comme dit le « vieux proverbe » qui est toujours d’une grande actualité, pour ne pas dire modernité. Par conséquent, on ne peut donner à Madjer —que nous respectons— les A et les A’ en même temps. Même « Zorro » aurait refusé. Le résultat est presque connu d’avance. C’est fort simple, l’EN des locaux est une affaire très sérieuse, du fait que de cette équipe dépendra l’avenir du football algérien. Pour cela, il lui faudra un entraîneur qui s’occupera exclusivement de cette catégorie en se donnant à fond. Par conséquent, on ne peut être au four et au moulin. L’épisode Alcaraz, même s’il était « cauchemardesque », sur le plan technique et surtout financier, doit nous interpeller et nous pousser à rester logique avec nous-mêmes. On doit revenir au réalisme. C’est-à-dire à la chose réalisable. On ne doit pas se mettre trop de fardeaux sur les épaules, puis ne pas les réussir du fait qu’il s’agit d’une mission, le moins que l’on puisse dire, casse-cou.

Pour éviter de revivre la même situation, il est plus que raisonnable de nommer un coach local à la tête de cette équipe nationale A’. De cette façon, le résultat sera garanti ! Ce n’est pas une promesse en l’air. Madjer doit s’occuper uniquement de l’équipe des «pros » lui et ses adjoints. Il ne faut pas tout s’accaparer. On pourrait obtenir un résultat négatif, comme celui qui court derrière plusieurs, mais, en fin de compte, n’obtiendra rien. C’est un leurre !

Hamid Gharbi