Ligue 1-mobilis (7e journée) - MCA 2 - JSK 0 : Sur un doublé de Derrardja

Les Mouloudéens se devaient de se reprendre en accueillant, au stade de Bologhine, la JSK qui est mieux positionnée, même si les Vert et Rouge comptent un match en moins contre l’USM Alger qui reste à déterminer tant que le 5-Juillet est encore en travaux. Le début du matche fut assez équilibré avec une meilleure maîtrise mouloudéenne. Et sur une échappée sur le côté droit, un centre de Bendebka, Derrardja, venu de loin, catapulte en force la balle au fond des filets d’Asselah (18’). C’était beau! Les locaux tenteront d’ajouter d’autres buts, mais l’excès de précipitation en décidera autrement. Le jeu se stabilisera par la suite au milieu du terrain avec l’apparition du jeu dur. D’où le fait que Aouina, l’arbitre de la rencontre, infligera coup sur coup deux avertissements à Belaldjia et Redouani. Et sur une erreur de Boudebouda, Benaldjia a failli tromper Chaâl (36’). Pour empêcher les Mouloudéens d’évoluer comme il le faut, les Canaris ont “obstrué” les couloirs tout en étant plus prompts sur le vis-à-vis. Dans le temps additionnel, Ekedi, seul, a raté l’égalisation. Sur ce score de 1 à 0 en faveur du MCA s’achèvera le premier half.

En seconde mi-temps, les Algérois craignaient les expulsions, surtout qu’en fin de premier half, Aouina avait distribué des avertissements quasi imaginaires. Il fallait faire attention. Les poulains de Casoni reviendront avec l’intention de corser la note afin de consolider leur avance et assurer le succès dont ils ont bien besoin. Ils étaient tout près d’ajouter le second, n’était la vigilance d’Asselah. Et suite à une très belle action, Bendebka sert joliment Derrardja qui bat Asselah, impuissant (63’).

La domination du MCA était jusque-là intenable. La très bonne circulation de balle, mais aussi la très bonne occupation du milieu de terrain ont fait que les visiteurs n’ont pu rien faire pour riposter. Une très bonne monopolisation de balle qui méritait un meilleur sort. Amachi rentrera à la place de Balegh (86’). Les Canaris eurent deux coups francs et deux corners, mais sans résultats. Amplement méritée.

