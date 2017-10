ONPSA - Presse sportive : « enjeux et perspectives » : une leçon de fair-play

Le sonatorium Aïssa-Messaoudi de la Radio nationale a été l’hôte d’une importante halte de la presse sportive à travers son Organisation nationale de la presse sportive.

Elle a profité de l’importance de la journée de la presse nationale, qui en est à sa quatrième édition, pour organiser une importante rencontre sous le thème « Presse sportive ; enjeux et perspectives ». Nul n’ignore le poids de la presse sportive et son importance dans le champ médiatique national, surtout avec l’avènement de la presse privée, mais aussi des chaînes TV privées. Il y eut des chaînes sportives qui ont pris un volume, au plan audience, de plus en plus grand. Les organisateurs, parmi eux Laïb et aussi Kelfat, ont choisi les intervenants. Il y avait, entre autres : Asma Halimi (Compétition), Youcef Aoudia (ex-TV Nationale), Saïd Selhani (ex-journaliste de l’APS) et Abdelhamid Gharbi (El Moudjahid). La première à intervenir, c’est Asma Halimi. Elle avait parlé, entre autres, des « difficultés auxquelles est confronté le journaliste. C’est faux de dire qu’il est la dernière roue de la « charrette ». Bien au contraire, beaucoup de journalises issus de la presse sportive sont devenus des ministres », avait-elle affirmé. Elle avait même étalé son expérience personnelle pour convaincre son auditoire où il y avait beaucoup de journalistes dont des anciens de la TV comme Mahrez, Aoudia, Noureddine Samy, Mourad Boutadjine, Sellah (Radio)… Ils ont suivi les discours ainsi proférés avec une attention particulière. Puis, Aoudia mettra en exergue l’importance de la déontologie et aussi de la crédibilité du journaliste. Saïd Selhani a mis l’accent sur les changements actuels sur le plan des techniques, mais aussi des sources d’information. Sont-elles crédibles ? C’est la question qui se pose, surtout qu’on dénombre 15 millions d’Algériens qui utilisent Facebook. Par conséquent, cela montre la place des réseaux sociaux dans notre quotidien, mais aussi dans la collecte de l’information. Elle peut être fausse mais aussi vraie. Cela dépend de la source d’information elle-même. Il y a aussi ceux qui possèdent les smartphones. Leur nombre dépasse les 13 millions. Il faudra faire très attention quant à l’information qu’on peut recevoir. Il faut bien la filtrer si on ne veut pas commettre d’erreurs gravissimes. H. Gharbi montrera l’intérêt de la déontologie et de la crédibilité dans la presse sportive afin d’éviter les dérapages qu’on est en train de constater de nos jours. Les journalistes doivent être formés comme il se doit afin qu’ils s’autocensurent et ne disent pas tout ce qui leur passe par la tête. Il faut aussi encourager le nouveau paysage médiatique qui s’est enrichi avec la presse privée, qui a apporté une qualité certaine. Toutefois, sur certains plateaux, il faut mettre des bornes pour que les « intrus » n’y accèdent pas pour déblatérer, alors qu’ils ne maîtrisent ni l’arabe, ni le français, ni le kabyle. Un journaliste, quel qu’il soit, doit d’abord maîtriser la langue dans laquelle il s’exprime. Quant à l’avenir, le ministère de la Communication doit suivre les journalistes sportifs aussi bien sur le plan sportif qu’au niveau de la formation. Il faut admettre que l’ONPSA est en train de marquer son terrain par ce genre d’expérience, ce qui ne peut qu’aider la corporation à avancer.

Hamid G.