Protection de l’environnement : Le journaliste, un rôle crucial

«Le rôle que jouent les médias dans la protection de l’environnement n’est plus à démontrer. En effet, le journaliste constitue un maillon fort dans la chaîne de la préservation de la nature et la promotion des questions liées à l’environnement, ainsi que le développement du secteur des énergies renouvelables.» C’est ce qu’a déclaré, hier, la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, avant d’observer une minute de silence à la mémoire d’Ismaïl Yefsah et tous les journalistes victimes du devoir qui ont trouvé la mort durant la décennie noire.

S’exprimant au cours d’une journée tenue au siège du ministère, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, Mme Zerouati a indiqué que l’Algérie a des engagements mondiaux, «et les facteurs météorologiques et industriels peuvent mettre en péril l’équilibre environnemental», soulignant, de ce fait, «le rôle crucial que peut jouer le journaliste dans la transmission de l’information en toute transparence et crédibilité».

«Le rôle du journaliste consiste à sensibiliser au respect de la nature, et contribue, également, dans la mise en œuvre concrète des solutions susceptibles de promouvoir l’environnement qui est le soubassement solide d’une économie diversifié», a-t-elle expliqué, précisant l’importance de sensibiliser davantage à l’utilisation des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique dans le développement local et les économies dans les dépenses liées à l’énergie.

Ceci d’autant que, selon elle, d’importantes menaces pèsent sur ce patrimoine naturel qui se trouve soumis à des risques importants d’appauvrissement. Et, globalement, la tendance à la diminution de la biodiversité affecte tous les écosystèmes naturels d’Algérie. L’écosystème agricole est parmi les plus menacés. Les facteurs de risque les plus importants étant la destruction des habitants, les espèces invasives, l’augmentation de la population, la pollution par les pesticides, la surconsommation et les changements climatiques. Ainsi, et face à ces diverses menaces, l’Algérie à mis en œuvre des dispositifs institutionnels et législatifs en vue de réduire les impacts négatifs sur la biodiversité, en juin 1995, et à intégré les objectifs et indicateurs mondiaux, adoptés dans le cadre de cette convention, dans sa stratégie et son plan d’action national sur la diversité biologique.

Insistant sur le rôle des médias, la ministre a indiqué que «plusieurs enquêtes portant atteinte à l’environnement ont été menées par les services concernés, grâce aux écrits des journalistes». Mme Zerouati a, dans son intervention, mis l’accent sur la nécessité pour la presse de s’informer et de s’imprégner sur le domaine de l’environnement, pour une meilleure maîtrise des questions liées à ce sujet. «Les portes du ministère sont ouvertes», a-t-elle dit, en invitant les journalistes des différents supports médiatiques. Dans le même contexte, et pour faciliter la communication, le ministre de l’Environnement vient de lancer une nouvelle page facebook, «Écolo-Info», qui est mise à la disposition des journalistes.

Cette journée de formation a été également une occasion pour remettre des attestations au profit de 12 journalistes issus de différentes structures médiatiques qui ont subi un formation depuis le mois de mars dernier, pour le renforcement de leur capacités et connaissances dans le domaine de l’environnement.

L’objectif de cette formation, qui sera élargie pour concerner plusieurs autres éléments de la presse nationale, est de constituer un réseau de journalistes spécialisé dans l’environnement.

En parallèle à cette initiative, Mme Zerouati a fait savoir que son département ministériel œuvre, en suivant un grand programme, à améliorer la gouvernance environnementale et à développer les domaines de création de micro-entreprises adaptées à l’environnement.

Elle a précisé que le plan d’action 2016-2022, mis au point par le secteur dans le cadre du programme du gouvernement, permettra à l’Algérie de faire face aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux liés aux mutations globales, de limiter l’importation et d’investir dans les écosystèmes nationaux.

«La durabilité est un choix principal du développement futur», a-t-elle souligné.

Kamélia Hadjib