Hommage à Cheikh Abdelkader El-Medjaoui au Forum d’El Moudjahid : Le combat par la plume

«Toi dont la lumière a déchiré les ténèbres de l’ignorance qui régnait et a permis à nos yeux de (re)découvrir le crayon (qalam) ;

Toi qui a tant peiné pour notre islah ; Toi dont les rêves et les espérances se sont dressés pour permettre aux autres d’atteindre les chemins du savoir… » Extrait de l’oraison funèbre rédigée et lue par l’imam Abelhamid Ibn Badis, lors de l’enterrement de l’érudit Cheikh Abdelakader El-Medjaoui, le 25 septembre 1914.

La presse algérienne célèbre, ce 22 octobre, sa Journée nationale, en hommage à la parution, le 22 octobre 1955, du premier numéro d’El-Mouqawama El-Djazaïria (Résistance algérienne), organe de l’Algérie combattante, et précurseur d’El Moudjahid, la voix de la Révolution et de la lutte du peuple algérien pour la dignité, l’indépendance, la liberté et la souveraineté. Cette célébration est une occasion pour évoquer le souvenir des pionniers qui avaient lutté par la plume, et ont courageusement publié, dans des journaux créés pendant la nuit coloniale, leur attachement à l’identité algérienne. Parmi eux, Cheikh Abdelkader El-Medjaoui. C’est son arrière-petite-fille, docteur Somia Oulmane, qui a, après un travail de recherche titanesque, et après avoir frappé à toutes les portes, pu collecter les articles d'El-Medjaoui publiés entre 1903 et 1910, répartis en trois chapitres (Islamiyate, Akhlakiyate et Idjtimaîyate). C’est cette facette de ce grand personnage de l'histoire de l'Algérie, qu’elle a révélé, hier, au Forum d’El Moudjahid.

Son exposé, présenté, avec beaucoup de passion, a suscité l’intérêt de l’assistance. Mais quel est donc le lien de parenté entre le docteur Somia Oulmane, et Cheikh El-Medjaoui ? Cette question fait briller les yeux de la conférencière, qui répond avec fierté, «Abdelkader El-Medjaoui est l’arrière-grand-père de ma mère Medjaoui Fatiha». Et qu’est ce qui a poussé cette spécialiste en cancérologie à partir à la recherche de son ancêtre versé dans l’oubli ? Tout a commencé par un tri dans quelques documents familiaux qui n’avaient pas été consultés depuis des décennies. La lecture des premières lignes d’un document établi par un notaire français à la demande de la veuve de cheikh El-Medjaoui a attiré son attention.

En effet, le notaire, qui avait tout noté, décrit l’attitude à son arrivée en mentionnant qu’«elle est assise au fond de la cour et refuse de se lever». Cette description et ces précisions totalement décalées et inutiles suscitent la curiosité et posent des interrogations. Après des questionnements et des recherches, docteur Somia Oulmane dit avoir compris que madame El-Medjaoui, indigène, était soumise au code de l’indigénat, dont un article évoquait clairement des sanctions pour quiconque (indigène) adopterait une attitude irrespectueuse à l’égard d’un colon. Le notaire ne s’était pas privé de dénoncer et de consigner le comportement «irrespectueux» de la vieille dame. Mais qu’est-ce qui pouvait pousser une dame âgée et seule à adopter une telle attitude, avec toutes les sanctions qu’elle risquait d’encourir ? La conférencière explique qu’elle n’a pas tardé à comprendre le geste de son aïeule, qui n’est autre que la veuve d’un érudit qui s’était insurgé contre l’ordre colonial. C’est la position de cette brave femme qui avait déclenché un déclic en elle. Depuis 2009, elle ne cesse de revisiter le parcours de cet ancêtre qui brille par mille facettes. Homme de culte, enseignant, chercheur en astrophysique, auteur d’ouvrages sur la finance islamique, et enfin brillant rédacteur de presse. Les quelque 35 articles publiés sur les colonnes du périodique El Maghrib ou Kewkeb Ifrikya, ou encore l’Indépendant de Constantine, font de lui un des pionniers de la presse algérienne, qui ont utilisé la plume pour dénoncer l’administration coloniale, et lutter pour la préservation de l’identité nationale. la conférencière dit qu’il était porteur d’un projet sociétal en mesure de concilier religiosité éclairée et sciences modernes ; il entrevoyait une société où chacun doit avoir une place et un rôle actif, et où la femme doit impérativement accéder à l’instruction. La grandeur de la pensée d’El-Medjaoui, cet imam profondément attaché à son ancrage religieux musulman malékite, faisait peur aux autorités coloniales. D’ailleurs, le docteur Oulmane reste convaincue que sa mort était préméditée.

D’ailleurs, dit-elle, ce n’est pas le seul érudit mort en ce 1914, d’autres, qui avaient comme lui lutté contre l’obscurantisme, le charlatanisme et le maraboutisme aveugle et dévastateur, contre l’ignorance et l’oisiveté, avaient connu le même sort. Sa disparition avait affecté plus d’un. L’imam Abdelhamid Ibn Badis avait écrit et lu l’oraison funèbre, où il décrivait le cheikh, comme une lumière qui déchire les ténèbres de l’ignorance. C’est tout dire.

Trois questions à Ahmed Grigahcène, Directeur de la Culture Islamique au ministère des Affaires Religieuses et du wakf

Pouvez-vous nous présenter succinctement le parcours du Cheikh El-Medjaoui ?

Cheikh El-Medjaoui est le précurseur de la Nahdha en Algérie et un des fondateurs de la Nahdha et d’El-Islah dans le monde musulman. Il a vécu en Algérie et au Maroc, et avec ses capacités d’adaptation et de réflexion et son intelligence, il a essayé d’apporter des réponses à la crise que traversait le monde musulman à l’époque. Ses réponses consistaient à promouvoir l’enseignement et la pédagogie. Il a été le formateur du cheikh Abdelhamid Ibn Badis, du cheikh Hamdane Lounici, et de Mouloud Benmouhoub ; il a été également l’enseignant du Cheikh Saïd Lidjri, le maître chez qui le cheikh Tahar Aït Aldjet s’est formé, et tant d’autres savants. Il a eu la chance de travailler dans deux grandes villes, Constantine, à la fin du XIXe siècle, et Alger, au début du XXe siècle.



À quelle facette du Cheikh vous êtes-vous intéressé ?

Je m’intéresse beaucoup plus à la facette scientifique. Il a laissé trois écrits en astronomie, et c’est très important pour moi vu ma formation, donc c’est une contribution de ma part pour éclairer les Algériens sur cette personnalité. Cheikh El-Medjaoui a édité la majorité de ses livres.

Il s’est également intéressé au «Tassawouf», il a travaillé pratiquement dans tout le spectre des sciences islamiques. C’est un savant encyclopédique.



Pourquoi reste-t-il donc méconnu du public ?

On n’a pas fait assez pour le faire connaître. Il faut qu’on cherche plus. Il y a Cheikh El-Medjaoui et aussi ses contemporains et d’autres oulémas dont l’Algérie peut s’enorgueillir. Il faut qu’on se lance et qu’on construise plus de ponts pour essayer de mieux faire connaître ces grands noms intellectuels de l’Algérie qui sont souvent méconnus.

