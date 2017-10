Elections locales du 23 novembre, BEJAIA : Les candidats sur la ligne de départ

Après l’achèvement des dépôts de dossiers au niveau de la DRAG, la confection des listes de candidats par les partis politiques et les indépendants ainsi que le tirage au sort pour l’affectation des numéros pour l’ordre d’affichage des listes de candidats et leur passage sur les ondes de la radio locale, effectué jeudi dernier, par la Haute instance des surveillances des élections de la wilaya, les services communaux ont entamé hier la réalisation des sites d’affichage.

Par ailleurs, des permanences électorales sont ouvertes pour accueillir les militants et sympathisants, et ce, en attendant le lancement de la campagne le 29 octobre. Pour l’heure, les candidats préparent la campagne dans de bonnes conditions et dans l’espoir d’investir le maximum de localités. Le FLN sera présent dans 44 communes et perd ainsi 8 importantes communes de la vallée de la Soummam. Le RND est représenté dans 49 communes, améliorant ainsi sa représentation dans trois nouvelles communes par rapport aux élections communales précédentes.

Le FFS se positionne dans 50 communes et pense rafler une grande partie d’elles. Le RCD a arrêté ses listes dans 38 communes, le MPA dans 14 communes, TAJ avec 20 communes, le Front Moustaqbel est parti pour 5 communes, Islah, FBG, FMN, HMS pour une seule commune. Pour les indépendants 33 listes sont en lice mais leur participation est représentée dans une seule commune sur les 52 que compte la wilaya.

Ainsi la répartition des sièges se fera pour les 52 communes comme suit, 21 communes aurons 15 sièges chacune, 21 autres communes auront 13 sièges, 8 communes auront 19 sièges, 1 commune (Akbou) aura 13 sièges et la commune de Bejaia aura 33 sièges. Pour l’APW 15 formations politiques ont déjà déposé leurs listes en plus de trois listes indépendantes pour glaner les 43 sièges de l’assemblée de wilaya.

M. Laouer