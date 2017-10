Elections locales du 23 novembre, MASCARA : 13 partis en lice pour les APC et 9 listes pour les APW

La commission ad hoc s’affaire à l’étude des différents dossiers de candidatures eu égard à toutes les mesures et dispositions réglementaires prises pour la réussite de cette opération. 13 partis, dont le FLN et le RND sont présents dans les 47 communes, le MPA se retrouve dans 42 communes, le HMS, le PT et El Moustakbel dans 32 communes, le PLJ dans 23 communes, le FNA dans 20 communes, le FNJS dans 13 communes et les Verts pour le développement dans 12 communes, a-t-on appris de source bien informée ainsi que le TAJ, le FFS et l’UFDS qui sont représentés dans une seule commune sur l’ensemble de la wilaya de Mascara. L’on ne compte aucune liste d’indépendants dans ces élections locales. Les partis politiques en course sont désormais connus et tout est fin prêt, nous assure-t-on.

A. Ghomchi