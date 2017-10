Elections locales du 23 novembre , Oran : Fébrilité

Les services de la wilaya ont rendu publics en fin de semaine dernière, les chiffres officiels. Au total, ce sont 7.200 candidats répartis sur 237 listes qui vont se disputer les voix de plus d’un million d’électeurs inscrits pour conquérir les sièges des futures assemblées locales. Concernant le traitement final des listes, le tribunal administratif a confirmé la décision de l’administration de rejet de 64 dossiers de candidature au renouvellement de l’APW et 241 dossiers aux APC, et ce après l’introduction de 15 recours par les partis concernés. L’on apprendra par ailleurs, que 17 formations politiques sont officiellement en lice pour les 52 sièges de l’APW, représentées par 1.207 candidats. Quant au scrutin du renouvellement des assemblées communales, ils seront 5.993 candidats répartis dans les 26 communes. Pour ce qui est de la deuxième phase de la révision exceptionnelle des listes électorales, les chiffres font état de plus d’un 1.030.000 inscrits à quelques jours de la clôture de l’opération prévue le 31 octobre prochain. Il convient de rappeler que le corps électoral avant l’entame de la révision exceptionnelle des listes était de 1.018.865 inscrits. Après la convocation du corps électoral par le Président de la République le 26 août dernier, une deuxième phase d’assainissement et d’actualisation du fichier a été opérée du 30 au 13 septembre et a donné lieu à l’inscription de 17.123 nouveaux électeurs conformément aux critères réglementaires définis par la loi. Concernant l’encadrement humain, l’on croit savoir qu’il était de l’ordre de 17.000 personnes lors des élections législatives et qu’il sera doublé pour le scrutin de 23 novembre, car il s’agit d’une double élection, a indiqué le directeur de la réglementation et des affaires générales, Mahmoudi avant de préciser que la liste de l’encadrement sera rendue publique avant les élections afin qu’elle soit soumise à l’appréciation des partis politiques. Pour les lieux des meetings, l’administration a recensé 139 endroits en mesure d’accueillir les activités des partis politiques et candidats indépendants pendant la campagne électorale.

Amel Saher